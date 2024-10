Município garante conquistas em audiência com o governador Eduardo Leite

Em encontro na quarta, 16, com o governador Eduardo Leite, no Palácio Piratini, o prefeito apresentou uma série de demandas prioritárias para o desenvolvimento de Tenente Portela. Rosemar Sala esteve acompanhado pelos secretários Salete Bettio Sala e Paulo Farias, e pelos vereadores Derli da Silva e Jaine Sales.

Entre os pleitos, a doação de uma área rural ao município para a construção de um Parque de Eventos e Exposições, a municipalização de

trechos das rodovias RS 472 e RS 330, e um projeto voltado ao fomento do turismo local, que prevê a pavimentação asfáltica entre o centro da cidade e o Bairro São Francisco.

O encontro, considerado um êxito pela Administração Municipal, trouxe resultados positivos para o município, com o compromisso do Governo do Estado em tomar as medidas necessárias para atender às solicitações.

Uma das demandas apresentadas foi a doação de uma área rural ao município. O espaço será destinado à construção de um Parque de Eventos e Exposições, dotado de áreas de lazer e infraestrutura que o município ainda não possui, mesmo após 69 anos de fundação. "Este parque será um marco para Tenente Portela, proporcionando um espaço adequado para eventos, lazer e para o desenvolvimento do turismo local", afirmou Rosemar Sala.

Outro ponto crucial da audiência foi a solicitação da municipalização de dois trechos rodoviários que integram ou contornam o perímetro urbano de Tenente Portela. São 12 km das rodovias RS 472 e RS 330. O projeto de lei que prevê a municipalização está sendo finalizado pela Casa Civil e deverá ser enviado à Assembleia Legislativa, nos próximos dias. Com essa municipalização, Tenente Portela poderá assumir a responsabilidade sobre esses trechos, viabilizando a melhoria da infraestrutura e aumentando a segurança dos moradores e usuários. A prioridade é a recuperação asfáltica das avenidas centrais.

O prefeito também apresentou um projeto estratégico voltado ao turismo, que prevê a pavimentação asfáltica ligando o centro de Tenente Portela ao Bairro São Francisco. A iniciativa visa melhorar a mobilidade urbana e fomentar o turismo local, trazendo benefícios socioeconômicos ao município. O governador Eduardo Leite ressaltou a importância de iniciativas que integrem infraestrutura e desenvolvimento econômico.

Sala também solicitou atenção especial do Governo do Estado para que sejam tomadas as medidas necessárias para a designação de

servidores, com o objetivo de reativar o serviço do Instituto Geral de Perícias (IGP) em Tenente Portela. Além disso, propôs a criação de um polo fixo do IGP, considerando a grande demanda regional e a posição estratégica de nossa cidade.

Esta é a segunda vez que o governador recebe uma comitiva liderada pelo prefeito Sala para tratar exclusivamente de demandas de Tenente Portela. O outro anterior ocorreu em 17 de maio de 2023.