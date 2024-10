Parque do Turvo oferece ampla infraestrutura para a realização de atividades em meio à natureza

O Parque Estadual do Turvo é o destino certo para quem quer fugir da rotina, se reconectar com a natureza e viver uma experiência incrível no Salto Yucumã.

Se você está em busca de um destino que une aventura, tranquilidade e contato com a natureza, o Parque Estadual do Turvo, em Derrubadas, no Rio Grande do Sul, é o lugar perfeito para você. Considerado um dos últimos refúgios da Mata Atlântica no estado, o parque oferece experiências inesquecíveis, proporcionando uma imersão completa na fauna e flora desse bioma exuberante. Mas as atrações não param, pois com a diminuição das chuvas, os Saltos Yucumã começaram a ficar mais visíveis e podem ser observados toda a sua grandiosidade.

O Salto do Yucumã é um atrativo especial, com 1.800 metros de extensão e quedas d'água com até 12 metros de altura quando a vazão está

mais baixa. A empresa Macuco Yucumã implantou uma câmera ao vivo para que se possa acompanhar a vazão do Rio Uruguai diariamente.

O Rio Uruguai faz divisa entre o Brasil e a Argentina, e passa por várias cidades dos dois países. A formação do salto foi devido a uma falha geológica que varia de 90 a 120 metros de profundidade, se tornando num atrativo turístico visitado por turistas, pesquisadores e excursões escolares, melhor idade e ciclistas que buscam o local para pedalar.

O parque, que é administrado pela concessionária Macuco Yucumã, oferece uma infraestrutura ampla e confortável e uma série de atividades para todos os perfis de visitantes. Quem gosta de uma aventura ao ar livre vai se encantar com as trilhas pela floresta, possibilitando caminhadas emocionantes em meio à exuberante vegetação.

A Trilha da Onça, por exemplo, convida os aventureiros a desbravarem a mata em um percurso onde é possível conhecer mais sobre o habitat e o comportamento de algumas onças-pintadas, que habitam o parque. É uma oportunidade única de aprender sobre a fauna local e sentir-se parte da natureza.

Se a ideia é desacelerar e curtir momentos de contemplação, a Trilha das Lagoas oferece um cenário de calmaria. Ao longo do caminho, é possível apreciar uma série de lagoas tranquilas, repletas de vida. O som dos pássaros, árvores centenárias criam um ambiente perfeito para quem quer se conectar com a natureza. Leve sua câmera, pois a paisagem é um convite para registrar imagens incríveis e eternizar essa

experiência.

Pedal relaxante – Para os amantes do ciclismo, o parque tem trilhas que oferecem um passeio de bicicleta inesquecível. Pedalar pelas estradas de chão, cercado pelo verde da Mata Atlântica e com a sensação de liberdade, é uma das experiências mais marcantes que o Parque do Turvo tem a oferecer. A sensação de vento no rosto enquanto percorre os 15 km de trilha faz deste passeio uma verdadeira aventura.

O passeio é realizado na estrada de acesso ao centro de visitantes, bem próximo ao Salto do Yucumã. O Macuco Yucumã disponibiliza bicicleta e acessórios, mas para quem for com a sua própria bicicleta, o ingresso sai pela metade do valor. Mas atenção, é preciso fazer reservas com antecedência.

Vá com tempo – A observação de aves é outro destaque que atrai visitantes de todas as partes. Mais de 350 espécies já foram catalogadas no parque, e os visitantes podem se surpreender com a variedade de cores e sons da avifauna local. Desde a Saíra-sete-cores ao Surucuá-de-barriga-amarela, os amantes da natureza podem desfrutar de momentos mágicos enquanto observam essas aves em seu habitat natural. Além

da observação, está incluso no valor do ingresso, binóculos, lunetas, guia passarinheiro, transporte, kit primeiros socorros e mais a alimentação e bebidas não alcoólicas.

Deu fome – E para completar a experiência, a Macuco Yucumã oferece uma estrutura completa com restaurante, lanchonete e uma loja de souvenirs, para que você possa relaxar e levar um pedacinho do Parque do Turvo para casa.

Mais informações – No site Macuco Yucumã estão todas as informações sobre os passeios, horários e contatos. Visando a tranquilidade e conforto, recomenda-se agendar a visita com antecedência. Veja como:

Site: https://macucoyucuma.com.br/

Email: [email protected]

Instagram: macucoyucuma/

WhatsApp: (55) 99654-3388

Câmera ao vivo: https://macucoyucuma.com.br/cameras-ao-vivo/

Endereço: Linha Cascatinha, Derrubadas, Rio Grande do Sul, Brasil

Texto: Silvana Canal

