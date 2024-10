Parque Estadual Fritz Plaumann participa da 10ª edição do evento anual Dia de Campo da Ciência

Fotos: Divulgação/IMA

O Parque Estadual Fritz Plaumann, administrado pelo Instituto do Meio Ambiente (IMA) com o apoio do Governo do Estado, participou nos dias 16 e 17 da 10ª edição do evento anual Dia de Campo da Ciência, promovido pela Embrapa, em parceria com o Parque, Consórcio Itá e Consórcio Lambari.

O evento teve o objetivo de introduzir para as crianças sobre a importância da pesquisa científica para a economia e qualidade de vida, bem como, o contato cotidiano com a ciência, que muitas vezes passa despercebido. Também buscou introduzir o conhecimento sobre preservação ambiental e conexão com a natureza, representada pelas estações baseadas em biomas do Brasil.

Foto: Reprodução/Secom SC

O Parque Estadual Fritz Plaumann teve sua participação ao realizar com os alunos uma trilha sensorial. Diversos materiais foram coletados no parque (com o mínimo de impacto ambiental), como galhos com musgo, serrapilheira, cogumelos orelha-de-pau, terra, algodão e cascas do fruto de paineira, pedras, cascas de pente-de-macaco, entre outros materiais. Para formar a trilha, foram dispostos em uma longa mesa, numa sala escura. A atividade consistiu inicialmente numa fala introdutória sobre o parque, seu bioma (mata atlântica) e fitofisionomia (floresta estacional decidual). Após, as crianças, vendadas, percorreram a mesa tocando os objetos, sentindo suas texturas e cheiros. A trilha foi enriquecida com sons ambientes de floresta e aromas de plantas.

Foto: Reprodução/Secom SC

“Junto das demais estações que comunicavam conhecimentos sobre técnicas sustentáveis, biomas do Brasil, recuperação ambiental e funcionamento de laboratórios, nossa equipe buscou estabelecer um laço entre os alunos e a natureza, e isso foi feito por meio da imersão com sentidos que são pouco usados ao fazer trilhas convencionais”, explicou a coordenadora do PAEFP, Vilmarice Soligo da Silva.

Durante todo o evento, foram atendidas escolas de diversos municípios da região além de Concórdia, como Arabutã, Xavantina e Severiano de Almeida, com a presença de 567 crianças na faixa etária de 11 anos acompanhadas de 54 professores.

Foto: Reprodução/Secom SC

A unidade da Embrapa onde ocorreu o evento, responsável por pesquisas em suínos e aves (importantes setores produtivos da região), possui 49 anos de história. Localizada no distrito de Tamanduá, no município de Concórdia, a empresa é responsável por desenvolver e aprimorar produtos e técnicas de melhoramento da produção e sanidade animal.