Passarela na Dutra recebe nome em homenagem a Aureliano Henriques Brotto

“Correto, generoso e de caráter forte, Aureliano Brotto foi bom esposo, bom pai e amigo muito querido de muitos moradores da cidade, os quais ficaram consternados quando, em 5 de novembro de 1989, em frente do próprio posto, foi atropelado ao ajudar uma pessoa a atravessar a rodovia”, justificou Pontes.

Aureliano começou a trabalhar no ramo de combustíveis na década de 1950. Depois se mudou para Arujá e, junto com a família, comprou um posto de combustíveis às margens da Rodovia Presidente Dutra.

O PL 6.206/2023 , apresentado inicialmente na Câmara dos Deputados e que deu origem à lei, havia recebido parecer favorável do senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP) na Comissão de Infraestrutura (CI).

A Lei 15.007, de 2024 , publicada na sexta-feira (18), nomeia apassarela no km 201,7 da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Arujá (SP), como Aureliano Henriques Brotto, que foi atropelado e morreu naquela rodovia quando ajudava uma pessoa a atravessá-la.

