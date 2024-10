Cerimônia marca abertura da etapa final da 53ª edição dos Jogos Escolares do RS

Com direito à fanfarra, a etapa final do maior evento esportivo de estudantes do Estado iniciou a sua etapa final no sábado (19/10), no campus da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra), em Canoas. Pela primeira vez, todos os finalistas dos Jogos Escolares do Rio Grande do Sul (Jergs) irão participar das provas em uma sede única, reunindo cerca de 2,3 mil jovens atletas em um mesmo espaço.

A abertura do torneio, que completa sua 53ª edição, foi realizada no ginásio principal da Ulbra. O evento teve a participação da secretária da Educação, Raquel Teixeira; do pró-reitor Acadêmico da Ulbra, Mauro Luiz Cervi; da secretária-adjunta da Educação, Stefanie Eskereski; e do subsecretário de Desenvolvimento da Educação, Marcelo Jerônimo.

Raquel destacou o esforço de integração promovido pelos jogos. “Esta é a oportunidade de fortalecer os laços entre as escolas estaduais, desenvolvendo ainda mais o espírito esportivo, o respeito, a superação, a cooperação, o trabalho em equipe e outras habilidades que os estudantes levarão pelo resto da vida. Todos vocês que estão aqui hoje já são vencedores, e queremos que saiam orgulhosos de fazerem parte da Rede Estadual”, celebrou a titular da pasta.

Comitivas de todas as 30 CREs desfilaram carregando bandeiras das suas escolas -Foto: Ascom Seduc

Além disso, a Banda Marcial dos Tigres, composta por alunos da Escola Estadual de Ensino Médio Arroio do Tigre, participou da cerimônia, incorporando música e dança nos festejos. Na sequência, o evento apresentou as delegações que irão competir nas disputas.

Comitivas escolares de todas as 30 Coordenadorias Regionais de Educação (CREs) desfilaram para a plateia que acompanhava nas arquibancadas, carregando bandeiras que identificavam escolas de diversos municípios. Durante os cinco dias da competição, que segue até quarta-feira (23/10), os competidores permanecem alojados nos prédios da universidade.

Os jogos ocorrem de forma unificada nas instalações do campus, envolvendo as pistas de atletismo, as quadras poliesportivas e as áreas de arremesso e lançamento de peso. As finais abrangem as categorias infantil (12 a 14 anos) e juvenil (15 a 17 anos), com equipes masculinas e femininas.

As modalidades em disputa são atletismo, basquete, bocha paralímpica, futsal, handebol, tênis de mesa, orientação, vôlei e xadrez. No caso do xadrez híbrido, também existem as categorias mirim e acima de 18 anos.

Vôlei é uma das modalidades que fazem parte das finais -Foto: Ascom Seduc

Uma das novidades desta edição foi a estreia dos jogos eletrônicos, com partidas de futebol virtual. Para os estudantes com deficiência, a competição traz ainda modalidades adaptadas em provas de atletismo e tênis de mesa, com acompanhamento de técnicos especializados.

O Jergs, o programa esportivo mais antigo realizado pela Secretaria da Educação (Seduc), é dividido em quatro fases: municipal, coordenadoria, regional e final estadual. Ao longo deste ano, as etapas do torneio mobilizaram mais de 135 mil estudantes da Rede Estadual.