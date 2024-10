Inovação: Secretaria da Agricultura participa do Encontro Nacional de Alho em Fraiburgo

Santa Catarina se destaca como a quarta colocada na produção nacional de alho, com Valor da Produção Agropecuária (VPA) de R$ 69,953 milhões para a safra 2023/2024. Com o objetivo de potencializar e promover o setor agrícola do sul do Brasil, o 36º Encontro Nacional dos Produtores de Alho, foi realizado pela Associação Nacional dos Produtores de Alho (Anapa) na sexta-feira, 18, em Fraiburgo. O secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Valdir Colatto participou do evento, representando o governador Jorginho Mello.

A programação integrou representantes da cadeia produtiva de Santa Catarina, do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), extensionistas da Epagri, professores da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Universidade de São Paulo (USP). Foi proporcionado acesso ao conhecimento técnico e novos processos para a produção, voltado aos temas: Automatização no Cultivo de Alho: Como Reduzir Custos e Manter a Qualidade; Desafios e Oportunidades: O Futuro do Mercado de Alho no Brasil; Desenvolvimento de Novas Variedades de Alho Utilizando Mutagênese e os Desafios do Superbrotamento no Alho: Potencial Uso dos Reguladores de Crescimento para o Controle deste Distúrbio Fisiológico. Foram apresentadas ideias inovadoras, encontros de negócios e a possibilidade de criar uma rede de contatos do setor.

Por ser uma cultura de inverno, a base da produção do alho catarinense está na região do planalto, onde o clima é mais propício. Os municípios de Curitibanos, Frei Rogério, Fraiburgo e Lebon Régis lideram o cultivo. Santa Catarina conta com 3,6 mil famílias produtoras (IBGE, 2017).

O secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Valdir Colatto, enfatizou o potencial do setor para Santa Catarina, na safra 2023/2024 a expectativa da produção média é de 7,2 mil toneladas (Epagri/Cepa). “A maioria da produção catarinense de alho está em pequenas e médias propriedades da agricultura familiar. Cerca de 290 agricultores já foram beneficiados com financiamento e programas do governo do Estado, na lavoura de alho para safra 2024/25. A produção traz benefícios para todo estado, além de gerar empregos diretos e indiretos, estimula o consumo e alavanca o setor”, frisa Colatto.

Foto: Reprodução/Secom SC

Pesquisa

A Epagri desenvolveu pesquisa que livrou o alho de um complexo vírus que afetava a produtividade nas lavouras em Santa Catarina e em outras regiões do País. O trabalho, que iniciou em 2004, é coordenado pela Estação Experimental de Caçador e envolve também as Estações Experimentais de Lages e Itajaí e a Gerência Regional de Curitibanos. Até então, praticamente todas as sementes de alho produzidas em Santa Catarina e no Brasil estavam contaminadas por esse complexo viral. As sementes limpas foram produzidas em laboratório e colocadas à disposição dos agricultores. A adoção dessa tecnologia tem permitido aumento na produtividade da cultura.

