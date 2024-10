Lei de Incentivo à Cultura financia Festival Kino Beat

Celebrando 15 anos de história, o Festival Kino Beat chega à sua nona edição com uma programação multifacetada composta por 15 eventos que, ao longo de cinco meses, ocorrem em 14 espaços de Porto Alegre. Integram a agenda exposições, performances, residência artística, festa de rua, apresentações musicais, feira gráfica, intervenção urbana, mostra de filmes e oficinas, tudo com entrada gratuita.

Com encerramento previsto para março de 2025, o festival foi autorizado pelo governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura (Sedac), a captar R$ 350 mil via Pró-Cultura RS – Lei de Incentivo à Cultura (LIC).

A primeira atividade, a exposição MIJUNH MÁG FI, foi inaugurada em 15 de outubro, na Casa Musgo. A mostra apresenta fotografias que refazem a presença Kaingang na cidade, por meio de imagens criadas por Geórgia Macedo (no âmbito da residência Puertos de Sur a Sud, do Instituto Goethe), performadas por ela e pela cacica Iracema Gah Teh e registradas por Aruna Cruz. Geórgia, Iracema e Vera Kaingang fizeram a performance de abertura da exposição, que segue aberta até 3 de novembro, de terça a sexta-feira, das 14h às 18h, e sábado e domingo, das 10h às 18h.

Resgate comemorativo

A nona edição do festival tem como tema a sua década e meia de existência, resgatando diversos formatos e propostas realizados ao longo do período. A identidade visual da edição, que remete aos fósseis e à arqueologia, simboliza a pesquisa do Kino Beat sobre sua própria história, rastreando o seu legado, a fim de construir o presente e projetar o futuro.

Além de promover atividades, o Kino Beat está fomentando espaços e iniciativas por meio da Micro Aceleradora de Partículas Criativas (MAPC), pela qual o festival selecionou os espaços Casa Baka, Casa Surdina, Galeria Gazzebo e Coletivo Plano para integrar o programa do evento. Também haverá a segunda edição da Residência Formigueiro – que, por meio do programa Cultura Circular do British Council, promoverá atividades de pesquisa e criação artística sobre a relação do Guaíba com a capital, incluindo ações formativas e exposição coletiva.

O festival ocorrerá em espaços de Porto Alegre como a Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ) – instituição da Sedac –, o Museu Joaquim Felizardo, a Cinemateca Capitólio, o Espaço Força e Luz, o Instituto Ling, o Instituto Remanso, a Casa Baka, a Casa Surdina e a Casa Musgo, além de realizar ações em espaços públicos da cidade.

Criado originalmente como uma mostra de cinema, o Kino Beat desenvolveu a sua identidade de forma gradual ao longo dos anos, posicionando-se atualmente como um festival de arte contemporânea, atravessado por diferentes linguagens artísticas. Essa pluralidade está representada no próprio nome do festival, unindo as palavras “Kino” (que significa “imagem”, “movimento”) e Beat (“ritmo”, “som”).

A programação completa e outras informações estão disponíveis no site e nas redes sociais do evento ( Instagram e Facebook ).