Aberta a consulta pública para avaliação de risco de extinção da fauna catarinense para o grupo Porifera

Foto: Tetilla sp. Imagem: iNaturalist

O Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA) comunica que está aberta a consulta pública para avaliação de risco de extinção do grupo de fauna Porifera. A consulta pública faz parte do processo participativo de avaliação das espécies e possibilita a participação da comunidade científica e da sociedade civil por meio da revisão das informações compiladas e também do aporte de novos dados sobre as espécies da fauna relativos à distribuição, ecologia, história natural, taxonomia, população e ameaças.

As contribuições podem ser feitas através do site https://www.listavermelhasc.com até o dia 28 de outubro.

Após o período de consulta pública, especialistas realizarão as oficinas de avaliação de risco de extinção, onde será aplicado o método de critérios e categorias da União Internacional para Conservação da Natura (UICN).

Sobre a atualização da Lista das Espécies da Fauna Ameaçadas de Santa Catarina

O trabalho de atualização é coordenado pelo Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA), conforme estabelecido pela Portaria IMA 117/2023, em conjunto com a Mater Natura – Instituto de Estudos Ambientais, organização da sociedade civil selecionada em edital público por meio do Projeto Estratégia Nacional para a Conservação de Espécies Ameaçadas de Extinção – (GEF Pró-Espécies), do Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas (MMA). O IMA é uma das instituições executoras do Projeto Pró-espécies, o qual objetiva minimizar os impactos sobre as espécies ameaçadas de extinção no Brasil.

O foco do projeto é a proteção de espécies criticamente ameaçadas que não estão em áreas protegidas e nem são contempladas por Planos de Ação Nacional (PAN), chamadas, portanto, de “espécies-lacuna”. A iniciativa tem o FUNBIO como agência implementadora, o WWF-Brasil como agência executora e conta com doação do Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF). A atualização da lista foi incluída como uma das ações prioritárias do Plano de Ação Territorial para Conservação de Espécies Ameaçadas de Extinção do Planalto Sul – PAT Planalto Sul.