Leite vistoria obras no Instituto de Educação Cristóvão de Mendoza, em Caxias do Sul

O governador Eduardo Leite visitou, nesta quarta-feira (23/10), o Instituto Estadual de Educação (IEE) Cristóvão de Mendoza, localizado no bairro Cinquentenário, em Caxias do Sul. Acompanhado das secretárias de Obras Públicas, Izabel Matte, e da Educação, Raquel Teixeira, o governador vistoriou as obras da ampla reforma em andamento na escola, um dos maiores projetos de recuperação de infraestrutura do ensino gaúcho, com um investimento de mais de R$ 20 milhões.

Desde o início da atual gestão, em 2023, a educação é prioridade para Leite. Até outubro de 2024, foram concluídas 305 reformas em 280 escolas, resultado de um investimento de R$ 86,5 milhões.

“Essa é uma obra simbólica para a comunidade de Caxias do Sul. Estamos investindo tudo que é possível para garantir a entrega da escola renovada e remodelada para estudantes, professores e servidores”, afirmou o governador. “A escola precisa ser um ambiente atraente para os jovens, e o nosso governo tem feito investimentos em diversas frentes para garantir isso.”

Conforme Izabel, as principais demandas referentes a obras em escolas de Caxias do Sul estão atendidas ou quase finalizadas. “Temos orgulho da nova realidade que vive a educação pública do Rio Grande do Sul. Estamos enfrentando problemas históricos, acabando com as pendências que se arrastavam por anos”, ressaltou. “O maior investimento é no Cristóvão de Mendoza, que há mais de uma década aguardava pela renovação. Mas também temos boas notícias no Imigrante, na Abramo Eberle, na Professor Apolinário Alves dos Santos e na Alexandre Zattera. Com isso devolvemos a Caxias do Sul uma rede de escolas do nível que os alunos merecem.”

“Mais uma importante escola está tendo suas obras realizadas a partir de um esforço conjunto do nosso governo, e de um alinhamento entre as equipes das secretarias da Educação e de Obras Públicas”, destacou Raquel.

"Essa é uma obra simbólica para a comunidade de Caxias do Sul", disse Leite durante a visita -Foto: Maurício Tonetto/Secom

Com 856 alunos, a Cristóvão de Mendoza é uma das mais tradicionais escolas de Caxias do Sul, integrada à dinâmica cultural e social da cidade. O auditório, mesmo com a necessidade de reduzir a capacidade para adequação ao Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndios (PPCI), continuará sendo o maior de Caxias do Sul, com 860 lugares.

O ginásio também está em obras, com adaptações para acessibilidade e requalificação de banheiros e vestiários, da pintura e do telhado, entre outros. Em agosto, começou mais uma etapa dos trabalhos, com a reforma geral dos blocos A, B e C, além da ampliação do refeitório. Neste ano, já foi concluída a reconstrução de um muro de contenção, com investimento de R$ 58 mil.

No primeiro semestre de 2025, devem terminar os trabalhos no ginásio e no auditório, orçados em cerca de R$ 5,9 milhões. A reforma dos blocos A, B e C, cujo investimento é de quase R$ 14,2 milhões, tem entrega prevista para o primeiro semestre de 2026.

Ginásio é um dos espaços que passam por reforma no instituto -Foto: Maurício Tonetto/Secom

As obras são fiscalizadas pela 4ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas (Crop), de Caxias do Sul, em cuja área de abrangência há mais quatro reformas em escolas estaduais.

O também caxiense Colégio Estadual Imigrante está recebendo um investimento de mais de R$ 522 mil. O aporte na Alexandre Zattera, por sua vez, chega a quase R$ 1 milhão, com reformas que estão na fase final, aguardando um aditivo de contrato para concluir as obras.

As outras duas instituições ficam em Vacaria: R$ 197 mil destinados para o IEE Irmão Getúlio e mais R$ 323 mil para a Escola Técnica Estadual Bernardina Rodrigues Padilha. Desde 2023, já foram concluídas 25 obras na região, totalizando quase R$ 7 milhões.