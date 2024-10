IMA e organizações parceiras oferecem capacitação para controle de javali com uso de armadilhas

Fotos: Divulgação/IMA

A primeira edição da capacitação Manejo e controle de javali com uso de armadilha tipo curral foi realizada no último sábado, 19, em Capão Alto, na Serra catarinense. Outras quatro edições estão programadas para ocorrer neste ano nos municípios da área de abrangência do Plano de Ação Territorial para a Conservação de Espécies Ameaçadas de Extinção do Planalto Sul (PAT Planalto Sul). Os públicos-alvo da capacitação são proprietários rurais, equipes de unidades de conservação, comunidades tradicionais e demais controladores interessados na implementação do controle de javalis.

A oferta da capacitação é resultado de uma parceria do IMA com a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc), a Polícia Militar Ambiental (PMA) e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (Ibama). Na atividade, técnicos das instituições abordaram temas relativos à legislação e procedimentos para a obtenção de autorização para o controle de javalis, riscos sanitários da espécie e coleta de material biológico, legislação e procedimentos de segurança para o uso de armas de fogo, construção de armadilhas do tipo curral e sua operação.

Os participantes também tiveram a oportunidade de conhecer, na prática, a construção e uso de uma armadilha do tipo curral. Essa ação foi viabilizada com a aquisição de armadilhas por meio do Programa Pró-espécies – Todos contra a extinção, do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA).

Os javalis são animais exóticos invasores capazes de causar danos significativos às lavouras, à flora, à fauna e aos recursos hídricos e representam uma ameaça à saúde pública, podendo transmitir doenças tanto para suínos domesticados quanto para seres humanos. “Dentro deste cenário, o IMA e demais instituições envolvidas buscam contribuir, por meio de capacitações, dentre outras ações, com a redução das populações de javalis em Santa Catarina, apresentando alternativas de controle”, explica a coordenadora do Programa Estadual de Espécies Exóticas Invasoras e Engenheira Agrônoma do IMA, Elaine Zuchiwschi.

Plano de Manejo

A capacitação está prevista no Plano de Manejo e Controle do Javali de Santa Catarina, instituído pela Portaria IMA 197/2023, o qual visa reduzir a população desses animais exóticos e os impactos que causam ao meio ambiente e ao setor agropecuário.

O Plano é coordenado pelo IMA e tem a coordenação de apoio composta pela Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (SAR), Cidasc, Polícia Militar Ambiental e Polícia Civil, por meio do Centro de Apoio Operacional de Combate aos Crimes Contra o Agronegócio (Caoagro). Instituições governamentais e da sociedade civil organizada também são parceiras do Plano, seja como integrantes do Grupo de Assessoramento Técnico ou como articuladores e colaboradores das ações.

O Plano está disponível no site do IMA e pode ser conferido na íntegra neste link .