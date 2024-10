Projeto da ponte sobre o Rio Uruguai está em fase final

O movimento Pró-Ponte se mantém otimista para a licitação da obra da ponte sobre o Rio Uruguai, com ligação entre Itapiranga e Barra do Guarita. A informação é do presidente da Comissão e prefeito de Barra do Guarita, Rodrigo Locatelli Tisott. Segundo ele, o Movimento Pró-Ponte aguarda novas definições do projeto ainda para este ano e que agora restam pendentes questões burocráticas, nas já na fase final do projeto para a construção da ponte.

O presidente cita o comprometimento do ministro dos Transportes, Renan Filho, para realizar a licitação da obra em 2025. Locatelli afirma que a troca de administrações municipais não vai interferir nos encaminhamentos, pois o projeto é regional, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul.

O prefeito está concluindo seu segundo mandato, mas vai seguir na coordenação dos trabalhos para a construção da ponte. Conforme Tisott, o envolvimento de entidades representativas dos dois estados e de deputados e senadores comprova a importância do projeto e o trabalho sério que está sendo realizado.

Informações: Rede Peperi