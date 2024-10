Secretaria de Obras inicia operação tapa-buracos

Na sexta-feira, 18, a Secretaria de Obras de Derrubadas deu início à operação tapa-buracos, com o objetivo de melhorar as condições das vias asfaltadas do município. A ação faz parte de um conjunto de medidas para garantir mais segurança e conforto aos motoristas e pedestres que circulam pela cidade.

De acordo com o prefeito Alair Cemin, essa operação visa corrigir os danos causados pelo desgaste natural do asfalto, especialmente após as chuvas dos últimos meses. “Estamos empenhados em melhorar a infraestrutura urbana e essa ação é fundamental para garantir a qualidade das nossas ruas”, afirmou o prefeito.

As equipes da Secretaria de Obras estão concentradas nas principais vias da cidade e seguirão um cronograma para atender todos os pontos críticos.