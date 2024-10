Museu Aloysio Vogt e Biblioteca Paulo Freire são inaugurados

No dia 17 de setembro foram inaugurados em Barra do Guarita o Museu Municipal Aloysio Vogt e a Biblioteca Municipal Paulo Freire. Ambos estão localizados no prédio da praça central, que foi totalmente reformado e modernizado.

De acordo com o prefeito municipal, Rodrigo Locatelli Tisott, “o museu possui centenas de peças antigas, que retratam a nossa história, em sua grande maioria guardadas e catalogadas pelo Sr. Aloysio Vogt e sua família, e a biblioteca com milhares de excelentes títulos, tudo para que a comunidade e aqueles que por aqui passarem possam ter mais momentos e oportunidades de cultura e estudo. Esse é mais um grande passo que demos em favor da educação e cultura do nosso município, com olhos voltados à lição de Paulo Freire: ‘educação é pedagogia libertadora capaz de torná-la mais humana e transformadora para que homens e mulheres compreendam que são sujeitos da própria história’. Gratidão a todos e todas que contribuíram para a criação desses importantes locais de conhecimento.”