Alunos participam das Olimpíadas Regionais das APAEs

Aconteceu na quarta-feira, 23, a fase de classificação dos atletas das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAEs) do 2º Conselho, do qual a APAE de Tenente Portela faz parte.

Os alunos/atletas da Escola de Educação Especial Recanto da Alegria estiveram participando desta etapa regional das Olimpíadas das APAEs nas modalidades de atletismo, futsal e capoeira.

Para a etapa estadual que acontece em março de 2025 na cidade de Porto Alegre, os alunos da APAE portelense conseguiram as seguintes classificações:

- Prova de Corrida para atletas com Síndrome de Down: Cirinei Molinari - corrida 50 metros, e Fábio Paludo - 100 metros;

- Prova de Corrida para atletas com Deficiência Intelectual: Diego Preste - 200 metros, Mariane Benke Markus - 200 metros, e Lucas Lima 4x100 revezamento.

Além destas classificações, os atletas Lucas Lima e Diogo Preste estão classificados para formar a equipe de futsal que representará o 2º Conselho na etapa estadual, junto com os atletas das APAEs de Frederico Westphalen, de Erval Seco e de Pinheirinho do Vale.

Na terça-feira, 29, acontece a segunda etapa regional das Olimpíadas das APAEs do 2º Conselho com as modalidades de natação, handebol masculino e feminino, tênis de mesa e bocha adaptada. A Escola Recanto da Alegria estará participando com diversos atletas.

A diretora da escola, Elis Wink, salienta que momentos como esse das Olimpíadas servem para mostrar a toda a comunidade as potencialidades dos alunos, ressaltando que todos são capazes de grandes conquistas. "Convidamos a todos para acompanhar os nossos alunos nas redes sociais da APAE, e junto com a família APAEana de Tenente Portela torcer e vibrar com os atletas da Escola Recanto da Alegria", conclui Elis.