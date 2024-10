2º Seminário Regional de Boas Práticas em Educação Fiscal e Nota Fiscal Gaúcha é realizado no Município

Na terça-feira, 22, o Município de Vista Gaúcha acolheu o 2° Seminário Regional de Boas Práticas em Educação Fiscal e Nota Fiscal Gaúcha. Realizado no Auditório Municipal Michelli Prates, o evento é de extrema importância e contou com a participação de representantes de 43 municípios da região, demonstrando o compromisso coletivo com a educação fiscal e a cidadania.

A cerimônia de abertura contou com o pronunciamento da secretária Elenir Fátima Queiroz Capellari, que destacou a relevância do seminário para a formação de cidadãos mais conscientes e engajados. Em seguida, o vice-prefeito e prefeito em exercício, André Danette, saudou os presentes, ressaltando a importância da troca de experiências entre os Municípios.

O evento incluiu apresentações culturais das escolas da rede municipal de ensino, com destaque para a apresentação da EMEI Sonho Meu, sob a orientação da professora Daiane, com alunos do Maternal III. As crianças encantaram a todos com suas performances.

Dando sequência à programação, os participantes puderam assistir a palestras enriquecedoras. Adelar Vendrusculo, analista tributário da Receita Estadual, abordou o tema “Educação Fiscal e Nota Fiscal Gaúcha”, esclarecendo conceitos fundamentais e a importância da fiscalização consciente. Logo após, Paulo Roberto Sanches apresentou o Programa de Integração Tributária (PIT), oferecendo uma perspectiva prática sobre a integração das ações tributárias.

Na parte da tarde, Rosaura Vargas, auditora fiscal, conduziu uma palestra instigante intitulada “Desvendando a Educação Fiscal: Estratégias Empolgantes para Transformar o Ensino”, abordando as metodologias SAERS, SAEB, PIT e Nota Fiscal Gaúcha. Seu enfoque inovador e dinâmico promete inspirar educadores a adotar novas abordagens em sala de aula.

“O seminário não apenas promoveu um espaço de aprendizado e reflexão sobre a educação fiscal, mas também reforçou a importância de formar cidadãos informados e conscientes, que entendam seu papel na sociedade. A troca de experiências e boas práticas entre os Municípios é um passo essencial para a construção de um futuro mais justo e transparente”, disse a secretária Elenir.