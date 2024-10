Palestra da APAE promove inclusão e desenvolvimento

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Tenente Portela promove, juntamente com a Associação dos Autistas e das escolas estaduais de Tenente Portela, encontro na cripta da Igreja Matriz, na quinta-feira, 31, com o tema “Diálogos e Manejos Inclusivos”.

Profissionais especialistas em neuropsicopedagogia e fonoaudiologia compartilharão seus conhecimentos sobre Gerenciamento de Crise, Manejo Pedagógico Inclusivo e Desenvolvimento da Linguagem no Autismo.

As palestras serão ministradas pelas profissionais Luana Balestrin, fonoaudióloga, e Josiana Hertel, neuropsicopedagoga.

Conforme a diretora da APAE de Tenente Portela, Elis Wink, o encontro é direcionado para toda a comunidade de Tenente Portela e região e iniciará às 13h15min, se estendendo até às 20h.

“Reforço o convite para o evento Diálogo e Manejo Inclusivo: toda a comunidade deve estar preparada para receber e acolher as pessoas com deficiência, saber como agir no momento de crise de pessoas com Transtorno Espectro Autista, Transtorno Desafiador Opositivo, Transtorno Explosivo Intermitente, dentre outros transtornos do neurodesenvolvimento. Isso se torna fundamental no momento em que os diagnósticos estão numa crescente. A crise pode acontecer no supermercado, na praça, na escola, nos hospitais, no banco, no transporte público, em diferentes locais. Não sabemos o que pode causar uma crise na pessoa que tem algum desses transtornos, mas devemos estar preparados para saber como auxiliar os familiares e demais pessoas envolvidas”, diz a diretora, afirmando que a presença da comunidade é fundamental para promover a inclusão dos portadores de pessoas com transtorno de neurodesenvolvimento.

Faça sua inscrição pelo link: https://forms.gle/2pbrvmTsbbpvrGJ2A