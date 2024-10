Vários acidentes de trânsito ocorreram durante a semana na Região Celeiro

Tenente Portela - Na manhã de terça-feira, 22, aproximadamente às 10h30min, um acidente envolvendo dois veículos ocorreu na ERS 330, na entrada do ABC, em Tenente Portela.

Segundo informações, um dos veículos envolvidos é da Secretaria de Saúde Indígena (Sesai). A colisão resultou em danos materiais, mas não há relatos de vítimas.

A van da Sesai transitava no sentido Tenente Portela-Miraguaí e a camionete sentido contrário.

A polícia e os serviços de emergência foram acionados para atender a ocorrência.

Tenente Portela - Uma carreta de transporte de produtos lácteos tombou na RSC-472 em Tenente Portela, próximo ao silo do Hanauer, no Cerro dos Machados, na tarde de domingo, 21.

O condutor da carreta tanque, que estava carregada de leite, foi removido ao Hospital Santo Antônio de Tenente Portela.

A Brigada Militar orientou o trânsito. O Corpo de Bombeiros Voluntários e a Unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) atenderam a ocorrência.

As causas do acidente serão apuradas pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar.

Três Passos - Uma colisão envolvendo um veículo Polo de cor vermelha, emplacado em Três Passos, e uma Fiat Strada foi registrada aproximadamente às 11h40min de quarta-feira, 23, na BR-468, próximo ao Posto Bela Vista, em Três Passos.

O Polo trafegava no sentido Bom Progresso a Três Passos e a Strada saía do Posto de Combustíveis quando houve a colisão. No Polo, que foi parar na lateral da rodovia, havia cinco pessoas - três adultos e uma criança. Pelo menos uma pessoa ficou presa às ferragens.

O Corpo de Bombeiros Militar e a Unidade do SAMU de Três Passos atenderam a ocorrência.