Escola Estadual Tenente Portela desenvolve ações na Semana da Alimentação

Com o tema “Soberania, segurança alimentar e sustentabilidade na reconstrução do RS”, e sabendo que a construção do conhecimento ocorre em diferentes espaços, os alunos do 5º ano da Escola Estadual Tenente Portela, acompanhados pelo professor Willian Graebin, realizaram diversas atividades referentes ao assunto, dentro da 22ª Semana da Alimentação RS.

Os estudantes participaram de roda de conversa com a equipe diretiva e assistiram vídeos sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), plantio de mudas de verduras e legumes na horta da escola e produção de cartazes sobre alimentação saudável.

De acordo com o professor, com as atividades e ações desenvolvidas, a escola busca tornar o processo de aprendizagem mais dinâmico, efetivo e interdisciplinar.

Conforme os diretores Elio Girardi e Max Auler, “estas atividades visam tornar o aprendizado mais dinâmico, interdisciplinar e significativo para os alunos, promovendo a conscientização sobre a alimentação saudável e a sustentabilidade”.