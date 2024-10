Prefeito planta árvores no parque do Mirante da Santa

Na quarta-feira, 23, o prefeito municipal de Barra do Guarita, Rodrigo Locatelli Tisott, auxiliou no plantio de árvores no Mirante da Santa.

O objetivo da ação é transformar o local em um ambiente acolhedor e agradável para a comunidade com o plantio de árvores e flores.

“Hoje auxiliei no plantio de árvores no Mirante da Santa. As árvores desempenham papel fundamental na natureza e na vida na terra. Assim, colaboramos para um meio ambiente mais belo e harmonioso para a comunidade. Momento singelo, mas importante”, afirma o prefeito.