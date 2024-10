CER Miraguai vence e avança para as quartas de final da Copa RS

Representante de Tenente Portela fez 1 a 0 no Rende Mais da cidade de Agudo. Partida eliminatória válida pela categoria de veteranos foi disputada no dia 20 de outubro, em Júlio de Castilhos. O gol da classificação foi anotado por Aldair, aos 14 minutos da etapa inicial. Com a vitória, o Clube Esportivo e Recreativo Miraguai garantiu presença entre os oito melhores da Copa RS de Futebol Amador. A competição é promovida pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer e tem o apoio da Federação Gaúcha de Futebol.

O CER Miraguai vai enfrentar o Flamengo de Santa Cruz do Sul pelas quartas de final da Copa RS de Futebol, o jogo acontecerá em Júlio de Castilhos dia 3 de Novembro!

O sorteio para a disputa das quartas de final ocorreu na terça-feira, 22, em Porto Alegre.

Times classificados - CER Miraguai; Tabajara, Porto Alegre; Respeito e Igualdade, Torres; Caponense, Capão da Canoa; Índio Jari, Viamão; Bayer, Santana do Livramento; e Uruguaiana, Quaraí .

SCBR FLAMENGO x CER MIRAGUAI;

BAYERN x URUGUAIANA;

CAPONENSE x TABAJARA;

RESPEITO E IGUALDADE x ÍNDIO JARI.

A participação do CER Miraguai na Copa RS de Futebol Amador tem o apoio do Município, através da Lei do Patrocínio (2.790/21).