No dia 29 de setembro, a cidade de Santo Augusto recebeu a 3ª etapa da Liga Regional de Futsal de Base, realizada no ginásio da Afumusa. O evento, que se estendeu ao longo de todo o dia com jogos realizados nas categorias sub-8, sub-10, sub-12 e sub-14, contou com a participação de mais de 200 crianças, representando quatro cidades da região.

A Liga Regional de Futsal de Base é composta pelas escolinhas ACEF de Miraguaí, ESAF de Santo Augusto, Bicaquense de Coronel Bicaco e pelo projeto Futsal Escola Salto Grande, de Derrubadas. O principal objetivo da iniciativa é promover a integração social, desenvolvimento esportivo e oferecer momentos de lazer para os jovens atletas.

Por ser um projeto de integração, todos os participantes foram premiados com medalhas, reconhecendo o esforço e a dedicação de cada um. Cada categoria disputou três partidas contra os times das outras cidades, proporcionando um dia repleto de competições e trocas esportivas.

O professor Juliano Gandini, responsável pelo projeto Futsal Escola Salto Grande, elogiou o desempenho dos jovens atletas de Derrubadas. “Eles demonstraram muito comprometimento e entrega nas disputas, o que reforça a importância do trabalho que estamos desenvolvendo”, afirmou Gandini.

Atualmente, o projeto esportivo de Derrubadas conta com 45 alunos do turno da manhã e 50 do turno da tarde, sendo exclusivo para os estudantes da Escola Salto Grande. Além de incentivar o desenvolvimento esportivo, o projeto tem como foco a formação cidadã, exigindo que os participantes mantenham suas notas escolares acima da média, contribuindo também para o fortalecimento educacional. Os treinos ocorrem no turno inverso, às quartas-feiras.

Gandini ainda destacou que o próximo evento da liga acontecerá no dia 3 de novembro, em Coronel Bicaco, quando serão incluídas as categorias femininas sub-12 e sub-14, ampliando ainda mais o alcance e a inclusão no projeto.

A iniciativa conta com o apoio da Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desporto de Derrubadas.