Sicoob marca presença na Semana do Investidor 2024, destacando educação e sustentabilidade financeira

O Sicoob é um dos apoiadores da Semana Mundial do Investidor (WIW 2024), evento promovido pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e pela Organização Internacional de Valores Mobiliários (IOSCO). Realizado de 7 a 13 de outubro, o evento teve como objetivo conscientizar o público sobre a importância da educação financeira e da proteção dos investidores, pilares essenciais para o desenvolvimento econômico sustentável.

Durante a Semana do Investidor, o Sicoob, reconhecido por sua atuação no cooperativismo financeiro, disponibilizou em suas redes sociais conteúdos educativos focados nos temas centrais desta edição: tecnologia e finanças digitais, criptoativos e finanças sustentáveis.

Além disso, mais de 350 pessoas foram impactadas de forma presencial, por meio de ações desenvolvidas pela cooperativa. Entre elas, ações com crianças, com o objetivo de destacar a importância da Educação Financeira desde cedo, alunos do Ensino Fundamental tiveram a oportunidade de conhecer o Sicoob, ouvir histórias e conhecer mais sobre os meios de pagamentos (dinheiro, cheque, cartão etc.).

Por meio da Formação para Casais, os participantes tiveram uma oficina completa sobre Educação Financeira para famílias. Ministrada pelo Educador Financeiro, Alexandre Poffo, o dia foi repleto de reflexões e dinâmicas. Finalizando a semana, alunos de 1° ao 5° ano, tiveram a oportunidade de aprender sobre a importância de poupar, pensar em seus sonhos e objetivos.

Simplício Meurer, presidente do Sicoob Creditapiranga, destaca a importância do WIW para a sociedade brasileira e o papel do cooperativismo financeiro nesse contexto. “A participação do Sicoob na Semana do Investidor 2024 reforça nosso compromisso em promover uma educação financeira acessível e transformadora. Em um cenário cada vez mais digital, é essencial que nossos cooperados e a sociedade em geral estejam preparados para navegar por um ambiente financeiro em constante evolução. Ao oferecer conhecimento sobre finanças digitais, tecnologia e sustentabilidade, estamos ajudando as pessoas a tomarem decisões mais seguras e conscientes, contribuindo para um futuro financeiro mais equilibrado e sustentável”, afirma o presidente.

A Semana Mundial do Investidor foi lançada em 2017 e é uma campanha internacional realizada em mais de 100 países. A CVM estimula a participação de organizações e instituições de todo o Brasil, de modo a fortalecer o objetivo de promover a educação financeira e conscientizar sobre a proteção do investidor.

Acesse a página de Cidadania Financeira Sicoob, por meio do link www.sicoob.com.br/web/sicoob/cidadaniafinanceira e conheça iniciativas de educação financeira do Sicoob, disponíveis gratuitamente para a população.