Hoje é Dia: semana tem feriado, Dia das Bruxas, do Saci e campanha

Assim como o 7 de setembro e o 12 de outubro, o dia 2 de novembro de 2024 também será um feriado nacional que cairá em um sábado. Nesta data, é celebrado o Dia de Finados. A data, reservada para uma homenagem aos entes queridos falecidos, é considerada feriado por conta de Lei Nº 10.607 de 19 de dezembro de 2002. A efeméride, como mostra esta matéria do Repórter Brasil de 2012, também é celebrada em outros países:

Para algumas pessoas, o dia 28 de outubro também será “de folga”. Isso ocorre porque a data é considerada ponto facultativo por conta do Dia do Servidor Público. A data, que é uma homenagem aos profissionais que atuam no serviço público federal, estadual e municipal, tem algumas repartições públicas fechadas e foi destaque nesta matéria da Agência Brasil em 2020.

Folclore e cultura

Entre o Dia do Servidor do Público e o de Finados, a semana ainda tem outras datas que merecem ser destacadas. Três delas envolvem a cultura e o folclore.

No dia 29 de outubro, o Dia Nacional do Livro será celebrado. Implementado pela Lei Nº 5.191 de 13 de dezembro de 1966, a data destaca a importância da leitura e remete à fundação da Biblioteca Nacional, em 1810. O Repórter Brasil destacou a celebração em 2014 e 2017 :

O dia 31 de outubro tem três efemérides. Uma delas é o Dia Nacional da Poesia. A data é uma homenagem ao nascimento de Carlos Drummond de Andrade (um dos mais célebres poetas do Brasil) e também foi destaque no Repórter Brasil, nesta edição de 2020.

Para assombrar as pessoas (mas com muita leveza), o 31 de outubro também é o Dia das Bruxas (ou Halloween). Criada por conta de um festival irlandês, a festa é amplamente celebrada em países como os EUA e Canadá. No Brasil, a data também é celebrada. Porém, não se trata da única. Neste dia, também é comemorado o Dia do Saci (que visa valorizar o personagem brasileiro). As duas datas foram destaques destas matérias do Repórter Brasil (em 2014 e 2017 ) e da Radioagência Nacional em 2023.

Conscientização sobre saúde

Duas datas importantes para a conscientização sobre a saúde também marcam a semana. O Dia Mundial do Acidente Vascular Cerebral (AVC), que ocorre em 29 de outubro, visa sensibilizar para a prevenção e diagnóstico rápido da condição (que é a maior causa de mortes no Brasil). A data foi destaque da Agência Brasil em 2022 , da Radioagência Nacional em 2014 e do Repórter Brasil no ano passado :

O início de novembro também marca o início da campanha Novembro Azul. Durante todo o mês, o foco é alertar para a prevenção do câncer de próstata em homens e desmistificar tabus sobre os exames regulares. No ano passado, a Agência Brasil e o Repórter Brasil trataram sobre o assunto:

100 anos do início da Coluna-Prestes

Uma data importante ainda é celebrada esta semana. O dia 28 de outubro marca os 100 anos do início de uma revolta civil-militar formada por militares do movimento Tenentista e caudilhos da Aliança Libertadora, que daria início ao movimento conhecido como Coluna Miguel Costa-Prestes. O movimento e a vida de Luís Carlos Prestes foram contados nesta edição do Caminhos da Reportagem de 2022 :

Confira a relação de datas do Hoje é Dia de 27/10 a 02/11 de 2024: