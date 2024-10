Verão será marcado por altas temperaturas e chuva dentro da média em Santa Catarina

Os dias mais quentes serão nas regiões do Extremo Oeste, Oeste e Meio-Oeste– Foto: Eduardo Valente / SECOM

A previsão da Epagri/Ciram para os meses de novembro, dezembro e janeiro em Santa Catarina é de temperatura acima da média climatológica em SC. Os dias mais quentes serão nas regiões do Extremo Oeste, Oeste e Meio-Oeste.

De acordo com a meteorologista da Epagri/Ciram Marilene de Lima, ainda podem ocorrer episódios isolados de frio, com temperatura próxima e abaixo de 0°C e formação de geada nas áreas altas do Planalto Sul. Em dezembro e janeiro serão mais frequentes períodos quentes, com dias consecutivos de temperatura máxima acima de 30°C.

Chuva

Conforme a meteorologista da Epagri/Ciram Gilsânia Cruz, a previsão para o trimestre é de chuva próxima da média climatológicaem SC. “A chuva deve ser irregular, associada à convecção ou aquecimento da tarde, e em algumas localidades os totais podem superar a média. No período devem ocorrer eventos de chuva forte, com totais elevados em curto intervalo de tempo, temporais com forte atividade elétrica, granizo e ventania”, diz ela.

Em novembro a média mensal de chuva diminui em relação ao mês anterior, com valores de 130 a 180 mm. Em dezembro, as chuvas que se concentram especialmente no período da tarde e noite, em forma de pancadas passageiras típicas de verão. Os acumulados variam de 150 a 190 mm na Grande Florianópolis e do Extremo Oeste ao Litoral Norte, e nas demais regiões os volumes variam entre 130 a 150 mm. A média mensal em janeiro varia de 140 a 200 mm no Estado.

Durante o trimestre, os episódios de precipitação ocorrem normalmente associados à passagem de frentes frias pelo litoral, influência de sistemas de baixa pressão e dos Sistemas Convectivos de Mesoescala (SCM) que provocam chuvas mais intensas em SC, sobretudo no Extremo Oeste, Oeste e Meio Oeste.

Em novembro, dezembro e janeiro diminui a atuação dos ciclones extratropicais no litoral Sul do Brasil. Nevoeirosassociados à nebulosidade baixa, com redução de visibilidade, também são esperados para as noites, madrugadas e amanhecer principalmente em novembro e dezembro.

Temperaturada Superfície do Mar

Em setembro de 2024 aTemperatura da Superfície do Mar (TSM) ficou abaixo da média climatológica na área de monitoramento do Pacífico Equatorial e, mesmo apresentado pequeno aquecimento, a condição ainda é de neutralidade. No trimestre novembro-dezembro-janeiro persiste a neutralidade, com resfriamento que não será suficiente para a configuração do fenômeno La Niña.

