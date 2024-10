Governo de Santa Catarina destaca ações de adaptação climática no Summit Unoesc

Foto: Cassiano Burnier / Unoesc

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e da Economia Verde (Semae) participou ativamente do Summit Unoesc: Caminhos para a Sustentabilidade, realizado em Chapecó. O evento, que reuniu pesquisadores e profissionais do setor, teve como foco o desenvolvimento sustentável, gerenciamento de resíduos e saúde ambiental, promovendo debates enriquecedores com a sociedade e estudantes da Universidade do oeste catarinense.

A gerente de Clima e Energia da Semae, Cristiane Casini Bitencourt, destacou, durante um painel sobre mudanças climáticas, o papel fundamental do Governo de Santa Catarina na gestão climática e na transição energética justa. “É essencial que a academia e a sociedade conheçam os programas e ações da Semae, pois momentos de diálogo e troca de experiências são cruciais para a formulação de políticas públicas eficazes no enfrentamento dos desafios climáticos”, afirmou Cristiane.

O painel também contou com a participação do professor José Baltazar de Andrade Guerra, líder do Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade do Sul de Santa Catarina. Ele abordou as Emergências Climáticas e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), ressaltando a necessidade de ações coordenadas diante da crise ambiental. Baltazar enfatizou que os ODS são fundamentais para garantir um futuro mais seguro e sustentável. “Nesse cenário, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU são um guia estratégico e indispensável, oferecendo soluções integradas e baseadas na ciência para enfrentar os riscos ambientais e sociais que desafiam a humanidade”, destacou o professor.

A doutoranda em Ciência Florestal, Valéria Silva, compartilhou exemplos de como municípios brasileiros, como Extrema (MG), estão se tornando protagonistas no cumprimento de compromissos climáticos internacionais, destacando a regulamentação da gestão de emissões de gases de efeito estufa e a criação de um mercado de carbono.

O pró-reitor de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Inovação da Unoesc, Kurt Schneider, fez um balanço positivo do evento, ressaltando a riqueza de cases apresentados e a colaboração entre empresas e academia. “O Summit Unoesc esteve repleto de iniciativas reais e impactantes que demonstram o compromisso com a sustentabilidade”, concluiu Schneider.