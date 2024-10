IMA recebe pela segunda vez o certificado de Empresa Amiga do Programa Novos Caminhos

O Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA) recebeu na última quarta-feira, 30, o Certificado de Empresa Amiga do Programa Novos Caminhos pela parceria e contribuição aos serviços de acolhimento institucional realizados na região Sul do estado. Esta é a segunda vez que o Instituto recebe o certificado.

O Programa Novos Caminhos é uma iniciativa da Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (CEIJ/TJSC), juntamente, com a Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (Fiesc) e com a Associação dos Magistrados Catarinenses (AMC) e tem o IMA como parceiro do programa nas ações de educação ambiental desenvolvidas com os acolhidos.

“Por meio das nossas equipes e parceiros estamos contribuindo com o Programa Novos Caminhos com o objetivo de fortalecer a integração da sociedade com a preservação do meio ambiente. Realizar esse trabalho, assim como, receber pela segunda vez o certificado é muito gratificante para toda a equipe Instituto”, enfatiza a diretora de Biodiversidade e Florestas do IMA,Sabrina Nunes Cataneo Maestri.

Através da equipe da Reserva Biológica Estadual do Aguaí, o IMA tem levado a educação ambiental para a região Sul de Santa Catarina de forma constante. Somente neste ano, 13 entidades já foram recebidas, somando 550 pessoas atendidas. Além disso, o Instituto Felinos do Aguaí e a Reserva São Francisco, parceiros da Reserva, realizaram o atendimento para educação ambiental de 1.580 pessoas e 50 atendimentos.

“A idealização de todas as ações é construída através de muitas mãos, uma verdadeira parceria que temos aqui na região Sul, e sentimos que oportunizar às crianças momentos de lazer e educação ambiental, na teoria e na prática, é essencial para a construção dos valores sociais e atitudes voltadas para a conservação do meio ambiente”, reforça, o Coordenador da Reserva, Joel Casagrande.

O gerente de Áreas Naturais Protegidas, Filipe Lemser, destaca a importância e promover as ações de educação ambiental dentro das unidades de conservação estaduais. “Através da educação ambiental conseguimos alcançar um público diverso, plantando sementes de conhecimento e respeito pela natureza. Só temos a agradecer a todos os envolvidos no programa desejando que a iniciativa inspire muitos outros trabalhos dedicados à educação ambiental e à preservação da biodiversidade que possuímos no estado”, enfatizou Filipe.

O biólogo do IMA, Juliano de Mattos Emmerick, também destaca a satisfação que sente em participar do trabalho: “Essa é uma parceria muito valiosa, nos sentimos honrados e planejamos continuar contribuindo com o programa em 2025, pois acreditamos que o trabalho em conjunto é o caminho para a transformação”.

Na oportunidade, dividimos esse destaque em agradecimento aos parceiros do Instituto Felinos do Aguaí, da Reserva São Francisco, da Associação da Serra Geral de Montanhismo (ASGEM), da Associação da Serra Geral de Montanhismo (ASGEM), que realiza o Programa de Prevenção e Apoio às Emergências na Serra Geral (PAESG), e a todos que colaboraram com o programa espetacular Novos Caminhos.

Sobre o Programa

Fundado em 2013, a partir de projeto-piloto desenvolvido na comarca de Chapecó, atingiu 100% de Santa Catarina no ano de 2016, com ampliação da oferta de oportunidades ao público residente e egresso dos serviços de acolhimento do estado, por meio de ações de saúde, de educação, de empregabilidade e de voluntariado.

Transformar a realidade de crianças e adolescentes em serviço de acolhimento para que alcancem uma vida digna e autônoma é o propósito e tem como proposta de valor a mobilização social para a oferta de serviços e capacitação técnica e sócio emocional para os adolescentes em serviços de acolhimento de forma prática, rápida e inovadora, por meio de articulação com a sociedade empresarial para efetiva inserção no mercado de trabalho.

Integram atualmente a iniciativa as seguintes entidades: Ordem dos Advogados do Brasil, Ministério Público de Santa Catarina, Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Santa Catarina (Fecomércio), Associação Catarinense de Medicina, Fundação de Estudos Superiores de Administração e Gerência, Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina, Centro de Integração Empresa-Escola do Estado de Santa Catarina e Serviço Social do Comércio – Sesc/Fecomércio.