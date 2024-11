Parque Estadual da Serra do Tabuleiro celebra aniversário de 49 anos com programação especial

Foto: Adrio Centeno/IMA

O Parque Estadual da Serra do Tabuleiro (PAEST) celebra o aniversário de 49 anos nesta sexta-feira, 1º de novembro, e para marcar a data, uma programação especial foi preparada pela equipe. O PAEST é a maior Unidade de Conservação de Proteção Integral de Santa Catarina abrangendo oito municípios, o que representa mais de 1% do território catarinense.

“São 49 anos de proteção ambiental que beneficia toda a sociedade, por isso, preparamos uma programação especial, com a realização de seminários voltados a restauração ambiental, oficinas e apresentações culturais para receber a comunidade”, comenta o coordenador do parque e biólogo do IMA, Marcos Maes.

Criado em 1975, com base nos estudos dos botânicos Pe. Raulino Reitz e Roberto Miguel Klein, a unidade tem por objetivo proteger a rica biodiversidade da região, a geologia e os mananciais hídricos que abastecem as cidades da Grande Florianópolis e do Sul do estado, além de preservar importantes paisagens, como a Praia da Guarda do Embaú, o Morro do Cambirela, a Ponta de Naufragados, entre outros.

O parque é administrado pelo Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA), com apoio do Governo do Estado e cogestão do Centro de Visitantes pelo Instituto Çarakura. Para comemorar a data, uma programação especial foi preparada para receber pesquisadores, educadores e ambientalistas, visitantes e toda a comunidade do entorno.

Programação de Aniversário

Nos dias 8 e 9 de novembro, a programação contará com a realização do II Seminário de Educação Ambiental com o tema: Semeando sonhos, saberes e fazeres para a educação e a restauração ambiental e o III Seminário do Projeto Raízes da Cooperação. As inscrições podem ser feitas neste link.

Sexta-feira (08/11/2024)

Manhã

8h45 – abertura/credenciamento

9h – 9h30 – Mesa de Abertura

9h30 – 10h30 – Mesa: “Ensino, pesquisa e extensão no Parque Estadual da Serra do Tabuleiro”.

10h30 – 11h – Café Agroecológico

11h – 12h – Mesa: “Certificação Agroflorestal e Reposição Florestal Obrigatória – iniciativas para restauração ecológica no RS”



Tarde

13h30 – 14h45 – Mesa: “Integração escola-parque: projetos de educação ambiental no território”.

14h45 – 16h – Mesa: “Projeto Raízes da Cooperação”

16h – 16h30 – Lançamento dos livros: “Mangues do Sul do Brasil” e “Aprendendo com o preá-de-moleques-do-sul na escola”.

16h30 – Café Agroecológico

17h – Encerramento



Sábado (09/11/2024)



Manhã

09h – 10h – Projeto Ateliê Tabuleiro – Roteiro Etnobotânico com a liderança Guarani Eliara Antunes.

10h -10h30 – Café Comemorativo

10h30 – 12h – Abelhas nativas com o Projeto Raízes da Cooperação e plantio simbólico de Commelina catharinensis com Instituto Tabuleiro, Viveiro Camarinha e C-pack.



Tarde

14h – 15h – Oficina de Escrita Biopoética: compor com as plantas – por Carolina Becker

15h – 15h30 – Café comemorativo

15h30 – 16h – Apresentação do grupo Boi de Mamão do Tabuleiro

16h – 17h – Show acústico com Maka Ferreira e Zé Martins da banda Nós Naldeia

17h – Encerramento



Exposição de Projetos Socioambientais durante o evento:

Raízes da Cooperação

Pró-Preá

Pró-Franca

FCAM – Fundação Cambirela do Meio Ambiente

Viveiro Camarinha

Devir-argila: um processo para compor com outras espécies

O Parque

O Parque Estadual da Serra do Tabuleiro abrange áreas dos municípios de Florianópolis, Palhoça, Santo Amaro da Imperatriz, Águas Mornas, São Bonifácio, São Martinho, Imaruí e Paulo Lopes. Fazem parte do Parque as ilhas do Siriú, dos Cardos, do Largo, do Andrade e do Coral, e os arquipélagos das Três Irmãs e Moleques do Sul.

Por suas características, o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro é um campo de pesquisas incomparável. Localizado próximo a grandes centros urbanos, possui um enorme potencial de lazer, associando o turismo ecológico à educação ambiental.

O Parque tem sua sede em Palhoça, na Baixada do Maciambú. O local conta com um centro de visitantes e trilhas educativas, onde o público pode ter contato com espécies nativas. A área ainda possui anda dois centros temáticos na sede dos municípios de Imaruí e de São Bonifácio.

:: Saiba mais sobre o Parque no site do IMA

O IMA administra Unidades de Conservação de Proteção Integral da categoria Parque que permitem a visitação pública, e da categoria Reserva Biológica, onde o manejo ambiental é restrito e o acesso só é permitido a pesquisadores. O agendamento de visitas a todas as Unidades pode ser realizado de forma on-line pelo site do IMA.

Horário de visitação: