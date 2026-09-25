Furto em posto de Barra do Guarita é investigado após ameaças de extorsão

Um furto registrado na madrugada desta quinta-feira (24), em um posto de combustíveis no centro de Barra do Guarita, mobilizou as Polícias Civis do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. O caso é investigado em meio a outros registros de extorsão na região de abrangência da Comarca de Itapiranga e municípios próximos.

Por volta das 2h, câmeras de segurança registraram um homem quebrando uma vidraça com uma pedra e entrando no estabelecimento. Segundo as informações divulgadas, foram levados bebidas, cigarros e dinheiro. O suspeito também teria filmado a ação.

Após o furto, a vítima procurou a Delegacia de Polícia de Itapiranga, em Santa Catarina, e relatou receber ameaças constantes acompanhadas de pedidos de dinheiro entre R$ 10 mil e R$ 50 mil.

Ainda conforme o relato apresentado à Polícia Civil, novas ameaças teriam ocorrido durante a manhã. Na ocasião, os envolvidos teriam afirmado que a invasão ao estabelecimento seria apenas um “aviso”.

O delegado responsável pelo caso, Roberto Audino, informou que ainda não há suspeitos identificados. Segundo ele, as circunstâncias apuradas indicam que o furto pode ter sido praticado a mando de outra pessoa.

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul também mantém investigação relacionada aos casos registrados na região.

Folha Popular: Com informações do Portal Peperi.