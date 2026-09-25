Tenente Portela promove capacitação em laserterapia para enfermeiros e fisioterapeutas

A Prefeitura de Tenente Portela, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, promoveu, nos dias 24 e 25 de setembro, uma capacitação em laserterapia aplicada à cicatrização de feridas. A atividade foi destinada a enfermeiros e fisioterapeutas e realizada no Centro Cultural de Tenente Portela.

A capacitação reuniu profissionais do município e de cidades vizinhas, proporcionando a troca de conhecimentos e experiências relacionadas ao atendimento na área da saúde.

A atividade foi ministrada pela enfermeira Liana Marques, especialista em Enfermagem Dermatológica, com mais de 19 anos de experiência na prevenção e no tratamento de feridas e habilitação em Laserterapia.

Durante os dois dias, foram abordados conhecimentos relacionados à aplicação da técnica no cuidado de pacientes e no tratamento de feridas, com foco na qualificação da atuação dos profissionais.

O prefeito Rosemar Sala e a secretária municipal de Saúde e Saneamento, Giovana Maciel, acompanharam a atividade e recepcionaram os participantes. A presença de profissionais de municípios vizinhos também possibilitou o compartilhamento de experiências utilizadas nos serviços de saúde da região.

Segundo a secretária Giovana Maciel, a capacitação contribui para a atualização dos profissionais e para a qualificação dos serviços oferecidos à população.

A iniciativa integra as ações de qualificação dos profissionais da rede municipal de saúde e busca ampliar o conhecimento sobre técnicas que possam contribuir para o aprimoramento dos atendimentos.

Folha Popular: Com informações da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Tenente Portela.