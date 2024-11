Procon-SP reforça ações de atendimento para a Black Friday

Com a chegada de mais uma edição da Black Friday, o Procon-SP amplia, este mês, o atendimento aos consumidores, com a instalação de postos em bairros da capital e no interior do estado. O órgão também acompanha, desde outubro, os preços de 60 produtos em mais de dez sites de lojas online, para verificar se não estão aumentando muito o valor de itens, aplicando, em seguida, descontos e vendendo como se compensasse comprá-los no período.

Os postos de atendimento foram montados nas estações Tatuapé (CPTM), Sacomã (Metrô) e Jabaquara (EMTU), e funcionarão todas as sextas-feiras de novembro. A exceção é no dia 15, feriado da Proclamação da República, data em que o serviço não ficará disponível, sendo transferido para a véspera, quinta-feira (14), das 9h às 16h.

Os consumidores do interior e do litoral poderão buscar orientação nos micro-ônibus do Procon Móvel. O esquema de adotar as sextas-feiras como dia de atendimento ao público, das 9h às 16h, também é válido nesse caso, assim como a antecipação do serviço para a véspera do feriado, com abertura do ponto de Santos, no bairro do Gonzaga.

Durante todo o mês de novembro, o órgão fará postagens em suas redes sociais , com recomendações e dicas que podem ajudar os consumidores a identificar sites suspeitos e anúncios que parecem ofertas vantajosas, mas não são. Os consumidores também serão orientados a se precaver contra golpes e práticas abusivas de lojas.

O Procon-SP enviou comunicados a empresas com muitas reclamações registradas no órgão e entidades representativas dos fornecedores, com sugestões sobre a conduta que devem assumir para respeitar o direito dos consumidores e evitar a repetição das queixas feitas durante a Black Friday do ano passado.