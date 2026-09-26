WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
APPATA
Sala
Tarzan
Pizzaria Alcapone
Fitness
Rádio Municipal
Portela FM
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Vento Sul
Meganet
Mecânica Jaime
Niederle
Sicredi
Unimed
F&J Santos
Ponto Grill
Lazzaretti
Sicoob
Economia

Entenda medida provisória e projeto que proíbem bets no Brasil

Medida anunciada pelo governo atinge apostas esportivas e jogos online

26/09/2026 10h29
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Antônio Cruz/ Agência Brasil
© Antônio Cruz/ Agência Brasil

Sob o argumento de problema de saúde pública, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou nesta sexta-feira (25) medida provisória (MP) que determina o fim da exploração, oferta, intermediação e publicidade das chamadas bets no Brasil. A decisão alcança tanto as apostas esportivas quanto os jogos online , em ambientes físicos e virtuais, e também as autorizações concedidas por estados e pelo Distrito Federal.

A medida não atinge outras modalidades de loteria com autorização prevista em lei.

O que muda?

Com a publicação da MP, as empresas que operavam legalmente no país deixam de poder oferecer apostas ou fazer publicidade da atividade.

A medida estabelece ainda um calendário para o encerramento das plataformas e a devolução dos valores que permanecerem nas contas dos apostadores.

• 25 de setembro: publicação da MP e início da proibição de novos aportes;

• 5 de outubro, às 23h59: termina o prazo para retirada voluntária dos valores;

• 6 de outubro: sites e aplicativos de apostas deverão sair do ar;

• 7 e 8 de outubro: empresas deverão informar aos bancos os saldos remanescentes, discriminados por CPF;

• 9 a 14 de outubro: instituições financeiras deverão devolver os valores aos apostadores;

• A partir de 14 de outubro: em caso de impedimento para a devolução, a Caixa Econômica Federal receberá os recursos e fará o pagamento aos apostadores.

E a publicidade?

As empresas também terão de retirar anúncios e materiais de patrocínio.

O prazo para a retirada voluntária termina em 5 de outubro e inclui publicidade veiculada em meios físicos e em peças de publicidade no exterior.

A partir da publicação da MP, não poderão ser feitas novas ações de divulgação das bets.

Haverá indenização?

Segundo o governo, a extinção das autorizações ocorre por motivo de interesse público.

Por isso, a MP estabelece que as empresas não terão direito a indenização por:

• lucros cessantes;

• investimentos realizados;

• expectativa de continuidade da atividade;

• devolução, total ou parcial, dos valores pagos pelas outorgas.

Até o momento, foram concedidas 85 outorgas para exploração de apostas de quota fixa . Cada uma custou R$ 30 milhões, totalizando R$ 2,55 bilhões pagos pelas empresas no processo de concessão.

E quem descumprir?

A MP prevê sanções administrativas para pessoas físicas e jurídicas que desrespeitarem as novas regras.

As punições podem incluir:

• advertência;

• multas de até R$ 2 bilhões;

• suspensão parcial das atividades;

• suspensão total das atividades, no caso de empresas.

Projeto prevê prisão

Além da medida provisória, o governo enviará ao Congresso projeto de lei para criar crimes específicos relacionados às apostas de quota fixa.

A proposta estabelece cinco condutas que poderão ser consideradas crimes e precisará ser analisada e aprovada pelo Congresso para entrar em vigor.

Entre as condutas previstas estão:

• Explorar apostas de quota fixa: pena de 4 a 6 anos de reclusão;

• Divulgar apostas ou captar apostadores: 2 a 4 anos e multa;

• Usar dados pessoais para captar apostadores: 2 a 4 anos e multa, com possibilidade de aumento da pena em situações específicas;

• Facilitar financeiramente a exploração: 2 a 4 anos e multa;

• Fornecer aplicação de internet para apostas: 2 a 4 anos e multa, com agravantes em determinadas situações.

O projeto também prevê agravamento quando houver uso de dados de saúde, histórico de apostas ou informações de crianças e adolescentes, além de situações em que mecanismos de verificação de idade ou localização sejam burlados.

Como será a fiscalização?

O governo afirma que pretende intensificar o combate ao mercado ilegal após o encerramento das plataformas autorizadas.

Os ministérios da Fazenda e da Justiça deverão atuar no bloqueio de sites irregulares. Entre as medidas previstas estão:

• bloqueio de domínios;

• remoção de aplicativos;

• restrição dos meios de pagamento;

• bloqueio de contas utilizadas ilegalmente;

• rastreamento de recursos movimentados pelas plataformas.

A Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda atualmente usa mecanismos de monitoramento do mercado ilegal.

A MP também cria um Comitê Institucional de Fiscalização e Combate à Exploração Ilegal de Apostas, coordenado pela Casa Civil.

Por que o governo decidiu?

O governo apresenta a saúde pública e os impactos financeiros das apostas como algumas das principais justificativas para a medida.

Segundo os dados divulgados pelo Executivo, o transtorno relacionado ao jogo pode estar associado a problemas como ansiedade, depressão, alterações no sono e no humor, conflitos familiares e prejuízos financeiros.

O governo também cita o crescimento da demanda do Sistema Único de Saúde (SUS) relacionada a problemas com apostas.

Entre 2018 e 2025, os atendimentos relacionados a jogo patológico e problemas com apostas cresceram cerca de 140%, segundo os dados apresentados pelo governo. Até 2028, se nada fosse feito, a demanda cresceria outros 104%.

O governo citou um estudo do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde que estima em R$ 38,8 bilhões anuais o custo social associado aos jogos. Desse total, R$ 30,6 bilhões (quase 79%) estão ligados à saúde, incluindo suicídios, perda de qualidade de vida associada à depressão e tratamentos médicos.

E os apostadores?

A principal orientação neste momento é observar o calendário estabelecido pela MP.

Quem possui valores nas plataformas terá até 5 de outubro, às 23h59, para pedir voluntariamente a retirada.

Depois desse prazo, começa o processo de identificação e devolução dos saldos remanescentes pelas instituições financeiras.

O governo também mantém uma plataforma de autoexclusão para restringir o acesso às casas de apostas autorizadas, ferramenta criada antes da decisão de encerrar o mercado.

O que acontece agora?

A MP produz efeitos imediatos a partir da publicação, mas o processo legislativo continua no Congresso Nacional. O Parlamento tem até 120 dias para votar o texto.

Paralelamente, o projeto que cria os cinco crimes relacionados às bets ainda dependerá de análise dos deputados e senadores.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Marcello Casal JrAgência Brasil Prazo para empresas optarem por Simples é prorrogado para outubro
© Bruno Peres/Agência Brasil Número de transações com Pix caem 10% após proibição de bets
© Arquivo/Agência Brasil Petrobras fecha acordo para comprar gás dos EUA por mais de 20 anos
Tenente Portela, RS
Atualizado às 23h15
19°
Tempo nublado Máxima: 28° - Mínima: 19°
19°

Sensação

0.47 km/h

Vento

92%

Umidade

Fitness
Lazzaretti
Meganet
Sicredi
Sala
Ponto Grill
Portela FM
APPATA
Pizzaria Alcapone
Mecânica Jaime
Sicoob
F&J Santos
Tarzan
Unimed
Folha Popular
Mercado do povo
Agro Niederle
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
APPATA
Sala
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Lazzaretti
Mercado do povo
F&J Santos
Unimed
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Rádio Municipal
Pizzaria Alcapone
Meganet
Sicoob
Sicoob
Vento Sul
Fitness
Sicredi
Municípios
Tenente Portela - RS
Temporais e grande número de ocorrências na região Noroeste Colonial levam à suspensão de seminário em Tenente Portela
Derrubadas - RS
Derrubadas avança na construção de duas quadras de areia com recursos próprios
Unimed
F&J Santos
Portela FM
Sala
Sicredi
APPATA
Meganet
Rádio Municipal
Vento Sul
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Sicoob
Tarzan
Pizzaria Alcapone
Ponto Grill
Lazzaretti
Fitness
Mercado do povo
Últimas notícias
Há 3 horas Temporais e grande número de ocorrências na região Noroeste Colonial levam à suspensão de seminário em Tenente Portela
Há 4 horas Prazo para empresas optarem por Simples é prorrogado para outubro
Há 5 horas Número de transações com Pix caem 10% após proibição de bets
Há 5 horas TST determina reajuste de plano de saúde e fim da greve da Caixa
Há 6 horas Resistência às vacinas contra gripe e covid coloca gestantes em risco
Vento Sul
Sicredi
Fitness
Lazzaretti
Sala
Tarzan
Portela FM
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Meganet
Sicoob
Pizzaria Alcapone
Mercado do povo
Ponto Grill
F&J Santos
Agro Niederle
APPATA
Unimed
Hospital Santo Antonio
Mais lidas
1
Há 3 dias HSA amplia atendimento em endoscopia digestiva e oferece procedimentos especializados Em entrevista ao Folha Popular, médica Ana Clara Cavalcante explica os procedimentos realizados, a estrutura disponível e os benefícios para pacientes de Tenente Portela e da região
2
Há 6 dias Grupo Reação Democrática reúne lideranças para discutir eleições de 2026
3
Há 5 dias Seminário regional reúne produtores para discutir cadeia produtiva da tilápia em Tenente Portela
4
Há 6 dias Lei institui atendimento a vítimas de violência física e sexual
5
Há 1 dia Nossa Terra, Nossa Gente - Olindo Parolin: uma vida dedicada à agricultura e às lembranças de uma comunidade que mudou
Lazzaretti
Tarzan
Mecânica Jaime
APPATA
Portela FM
Rádio Municipal
Agro Niederle
Sala
Sicoob
Meganet
F&J Santos
Unimed
Fitness
Portela FM
Ponto Grill
Vento Sul
Pizzaria Alcapone
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Sala
Sicredi
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Mercado do povo
Agro Niederle
Sicoob
Pizzaria Alcapone
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Tarzan
Meganet
APPATA
F&J Santos
Unimed
Vento Sul
Fitness
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados