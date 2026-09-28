WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
F&J Santos
Mercado do povo
APPATA
Sicredi
Niederle
Pizzaria Alcapone
Lazzaretti
Meganet
Rádio Municipal
Sala
Portela FM
Fitness
Mecânica Jaime
Sicoob
Unimed
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Tarzan
Vento Sul
Senado Federal

Desenrola Brasil 3.0 já está em vigor; veja como funciona

Pessoas físicas com dívidas em atraso poderão renegociá-las por meio do Desenrola Brasil 3.0, criado por meio da Medida Provisória(MPV) 1.393/2026 ...

28/09/2026 12h36
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Pessoas com dívidas em atraso poderão renegociá-las por meio do Desenrola Brasil 3.0, em vigor desde sexta-feira - Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Pessoas com dívidas em atraso poderão renegociá-las por meio do Desenrola Brasil 3.0, em vigor desde sexta-feira - Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Pessoas físicas com dívidas em atraso poderão renegociá-las por meio do Desenrola Brasil 3.0, criado por meio da Medida Provisória(MPV) 1.393/2026 . Publicado pelo Poder Executivo em edição extra doDiário Oficial da União (DOU)de sexta-feira (25), o texto autoriza a União a comprar carteiras de dívidas de instituições financeiras e de outras empresas credoras, com desconto mínimo de 90%, para depois oferecer condições de pagamento aos devedores. A nova modalidade do programa poderá funcionar até 30 de junho de 2028.

Pela regra geral, poderão entrar nas carteiras dívidas de pessoas físicas com valor original inferior a R$ 10 mil e que, em 25 de setembro de 2026, estavam em atraso havia mais de 720 dias e menos de 1.645 dias. Poderão ser incluídas tanto dívidas bancárias quanto débitos passíveis de registro em cadastros de inadimplentes, como os relacionados a serviços públicos, comércio varejista e prestadores de serviços. A MP permite que o Ministério da Fazenda estabeleça critérios adicionais e, em determinadas condições, autorize a inclusão de dívidas com outros prazos ou valores.

Como funcionará

Os credores interessados poderão oferecer à União carteiras de dívidas de pessoas físicas. Terão prioridade as propostas com os maiores descontos, que não poderão ser inferiores a 90%. A seleção poderá separar, por exemplo, dívidas bancárias das demais. O Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal poderão atuar na operação e na administração dessas carteiras.

Depois da aquisição da carteira, o devedor poderá quitar a dívida à vista ou parcelar o saldo. O desconto oferecido ao devedor poderá chegar ao mesmo percentual obtido pela União na compra da carteira. No parcelamento, haverá cobrança de juros, e os prazos, encargos e demais condições ainda serão definidos pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).

A MP reserva até R$ 15 bilhões em recursos do Ministério da Fazenda para a compra das carteiras, condicionados à disponibilidade orçamentária e financeira. Segundo as informações apresentadas pelo governo, até R$ 150 bilhões em dívidas poderão ser elegíveis, com estimativa de R$ 75 bilhões efetivamente renegociados e alcance de até 15 milhões de pessoas.

O cronograma apresentado prevê a publicação do chamamento para os credores em novembro deste ano, a entrega das propostas em dezembro e a homologação das selecionadas em janeiro de 2027. A assinatura dos contratos e o início do repasse dos descontos aos devedores, com pagamento à vista ou parcelado, estão previstos para fevereiro de 2027.

Tramitação

A MP está em vigor desde a publicação, em 25 de setembro, mas precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional para se tornar lei em definitivo. O prazo de deliberação vai até 23 de novembro. Parlamentares podem apresentar emendas até 1º de outubro, e a medida entra em regime de urgência a partir de 9 de novembro.

Além do Desenrola Brasil 3.0, a MP estabelece em 120 dias o período para oferta e celebração de acordos no Desenrola Adimplentes. O texto também determina que o Conselho Monetário Nacional adote medidas para promover a concessão responsável de crédito, ampliar a transparência de produtos financeiros, fortalecer a capacidade de decisão dos consumidores e reduzir riscos relacionados à vulnerabilidade financeira.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Padrões de qualidade deverão ser seguidos por estabelecimentos de saúde, e avaliações serão divulgadas, diz a lei - Foto: Ascom/SESAB Lei determina avaliação da qualidade de hospitais
A nova lei foi sancionada pela Presidência da República na segunda-feira - Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado Lei reduz CSLL de resseguradoras locais para 9% a partir de 2027
Os recursos serão aplicados na formação de gestores de clubes esportivos - Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado Sancionado repasse de loterias para Comitê Brasileiro de Clubes
Tenente Portela, RS
Atualizado às 23h15
19°
Tempo nublado Máxima: 28° - Mínima: 19°
19°

Sensação

0.47 km/h

Vento

92%

Umidade

Pizzaria Alcapone
Tarzan
Sicredi
Agro Niederle
APPATA
Sala
Fitness
Meganet
F&J Santos
Ponto Grill
Sicoob
Mercado do povo
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Unimed
Portela FM
Lazzaretti
Folha Popular
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Fitness
F&J Santos
Mecânica Jaime
Meganet
Sala
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Mercado do povo
APPATA
Sicoob
Tarzan
Agro Niederle
Sicredi
Sicoob
Unimed
Lazzaretti
Vento Sul
Pizzaria Alcapone
Municípios
Tenente Portela - RS
Temporais e grande número de ocorrências na região Noroeste Colonial levam à suspensão de seminário em Tenente Portela
Derrubadas - RS
Derrubadas avança na construção de duas quadras de areia com recursos próprios
Lazzaretti
Sala
Sicredi
Portela FM
Agro Niederle
Tarzan
Unimed
Ponto Grill
Pizzaria Alcapone
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
APPATA
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Meganet
F&J Santos
Vento Sul
Fitness
Mercado do povo
Últimas notícias
Há 3 horas Temporais e grande número de ocorrências na região Noroeste Colonial levam à suspensão de seminário em Tenente Portela
Há 4 horas Prazo para empresas optarem por Simples é prorrogado para outubro
Há 5 horas Número de transações com Pix caem 10% após proibição de bets
Há 5 horas TST determina reajuste de plano de saúde e fim da greve da Caixa
Há 6 horas Resistência às vacinas contra gripe e covid coloca gestantes em risco
Sicredi
Mecânica Jaime
Vento Sul
Meganet
Ponto Grill
Fitness
F&J Santos
Portela FM
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Unimed
Tarzan
Rádio Municipal
APPATA
Sicoob
Agro Niederle
Sala
Pizzaria Alcapone
Mercado do povo
Mais lidas
1
Há 3 dias HSA amplia atendimento em endoscopia digestiva e oferece procedimentos especializados Em entrevista ao Folha Popular, médica Ana Clara Cavalcante explica os procedimentos realizados, a estrutura disponível e os benefícios para pacientes de Tenente Portela e da região
2
Há 6 dias Grupo Reação Democrática reúne lideranças para discutir eleições de 2026
3
Há 5 dias Seminário regional reúne produtores para discutir cadeia produtiva da tilápia em Tenente Portela
4
Há 6 dias Lei institui atendimento a vítimas de violência física e sexual
5
Há 1 dia Nossa Terra, Nossa Gente - Olindo Parolin: uma vida dedicada à agricultura e às lembranças de uma comunidade que mudou
Unimed
Tarzan
Meganet
Mecânica Jaime
Sicoob
Sicredi
Sala
Pizzaria Alcapone
Lazzaretti
Fitness
Portela FM
APPATA
Ponto Grill
Rádio Municipal
Vento Sul
F&J Santos
Agro Niederle
Portela FM
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Sicoob
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Unimed
Agro Niederle
Pizzaria Alcapone
Vento Sul
Sicredi
F&J Santos
Sala
Meganet
Fitness
APPATA
Mercado do povo
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados