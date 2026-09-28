WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
Mercado do povo
Vento Sul
Portela FM
APPATA
Unimed
Meganet
Niederle
Fitness
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Lazzaretti
Sicredi
Tarzan
Sicoob
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Sala
Rádio Municipal
Pizzaria Alcapone
Justiça

Governo monitora rede de divulgação de bets e derruba 506 sites

Força-tarefa vigia ambiente digital após MP proibindo apostas

28/09/2026 12h36
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Antônio Cruz/ Agência Brasil
© Antônio Cruz/ Agência Brasil

Uma força-tarefa do governo federal derrubou 506 sites com indícios de oferta irregular de apostas online depois da edição da medida provisória (MP) que proibiu as bets no Brasil. Uma rede para divulgação de apostas online com 212 mil usuários no Telegram também é monitorada.

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) informou que ampliou o monitoramento do mercado de apostas online no ambiente digital depois da publicação da MP do fim das bets por meio de força-tarefa entre a pasta e o Ministério da Fazenda (MF).

“O trabalho busca interromper o acesso a plataformas que operem sem autorização e impedir que novos endereços sejam usados para oferecer apostas ao público brasileiro”, informou, em nota, o MJSP.

Um relatório do Laboratório de Operações Cibernéticas (Ciberlab) do MJSP identificou que a publicidade de bets continuava circulando em plataformas da Meta, do Google e no TikTok. Os anúncios chamavam para novos cadastros com oferta de bônus e incentivos como "convide amigos e ganhe R$ 888,00" e "Ganhe R$ 50,00 grátis".

A MP editada na sexta-feira (25) prevê dez dias de prazo para retirada de publicidade que já estava em circulação, proibindo qualquer novo anúncio.

No Google, foram identificados 1,9 mil anúncios de bets.

“Não foi possível separar, nesse conjunto, quais anúncios eram novos e quais já estavam ativos antes da proibição”, diz o informe do ministério.

O Ciberlab anunciou que vai continuar monitorando as plataformas para verificar o cumprimento da legislação e pediu medidas das bigtechs para detectar páginas com identidade dissimulada e links mascarados.

Meta

Na Meta, o Ciberlab identificou sete anúncios, sendo que dois deles começaram a ser veiculados durante a vigência da medida provisória. O documento do órgão do MJSP pede a notificação da Meta para derrubada dos anúncios que começaram após edição da MP.

“Alguns anúncios utilizavam nomes de páginas diferentes das marcas exibidas e links cujo domínio também não correspondia à marca anunciada. O relatório aponta que esses elementos podem indicar ocultação do anunciante real e do destino do tráfego”, informou o Ciberlab.

Ainda segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, as ações contra os 506 sites suspeitos e o monitoramento da publicidade das bets fazem parte da “estratégia de impedir que a oferta de apostas continue por novos domínios, anúncios, aplicativos e outros caminhos no ambiente digital”.

Telegram

A força-tarefa do governo ainda identificou 43 canais e grupos ativos no Telegram com propaganda e divulgação de apostas e jogos de cassino online que somam 212,6 mil membros.

A relação dessas contas foi encaminhada neste domingo (27) aos órgãos competentes da Fazenda e da Justiça “para verificação técnica e administrativa da situação dos operadores e adoção das providências cabíveis”.

O governo identificou promessas de “260% de lucro mensal”, oferta de “robôs” para apostas e alegações de taxas de acerto de até 99,8%.

“A atuação integrada busca impedir que a retirada formal das bets seja contornada pela migração das atividades para redes sociais, aplicativos, grupos fechados, canais clandestinos ou plataformas hospedadas fora do país”, diz nota do MJSP.

Bets ilegais

Após a publicação da MP proibindo as bets, teriam surgido 440 novos sites de apostas online sem registro no Brasil. Os dados são do site Bet Legal, mantido pela empresa de cibersegurança Iron Security, que presta serviços a casas de apostas online no Brasil.

Essa plataforma começou a medir o número de bets irregulares em 1º de setembro deste ano, com os primeiros sites irregulares detectados a partir do dia 21 de setembro, quatro dias antes da publicação da MP pelo governo federal.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Valter Campanato/Agência Brasil TST determina reajuste de plano de saúde e fim da greve da Caixa
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Ministérios pedem derrubada de 5.209 sites de apostas ilegais
© Agência Brasil Fachin defende segurança e transparência na liberação de precatórios
Tenente Portela, RS
Atualizado às 23h15
19°
Tempo nublado Máxima: 28° - Mínima: 19°
19°

Sensação

0.47 km/h

Vento

92%

Umidade

Meganet
Portela FM
Agro Niederle
F&J Santos
APPATA
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Tarzan
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Sicoob
Folha Popular
Sala
Fitness
Mercado do povo
Sicredi
Rádio Municipal
Pizzaria Alcapone
Unimed
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Unimed
Sala
Agro Niederle
Sicredi
APPATA
Meganet
Vento Sul
F&J Santos
Sicoob
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Tarzan
Fitness
Pizzaria Alcapone
Ponto Grill
Mercado do povo
Municípios
Tenente Portela - RS
Temporais e grande número de ocorrências na região Noroeste Colonial levam à suspensão de seminário em Tenente Portela
Derrubadas - RS
Derrubadas avança na construção de duas quadras de areia com recursos próprios
Sicoob
Ponto Grill
Pizzaria Alcapone
Portela FM
F&J Santos
Lazzaretti
Vento Sul
Sicredi
Tarzan
Rádio Municipal
Meganet
Mercado do povo
APPATA
Hospital Santo Antonio
Fitness
Mecânica Jaime
Unimed
Agro Niederle
Sala
Últimas notícias
Há 3 horas Temporais e grande número de ocorrências na região Noroeste Colonial levam à suspensão de seminário em Tenente Portela
Há 4 horas Prazo para empresas optarem por Simples é prorrogado para outubro
Há 5 horas Número de transações com Pix caem 10% após proibição de bets
Há 5 horas TST determina reajuste de plano de saúde e fim da greve da Caixa
Há 6 horas Resistência às vacinas contra gripe e covid coloca gestantes em risco
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Mercado do povo
Fitness
Tarzan
Sicredi
Ponto Grill
F&J Santos
Unimed
Lazzaretti
Rádio Municipal
APPATA
Sicoob
Pizzaria Alcapone
Portela FM
Vento Sul
Sala
Meganet
Mais lidas
1
Há 3 dias HSA amplia atendimento em endoscopia digestiva e oferece procedimentos especializados Em entrevista ao Folha Popular, médica Ana Clara Cavalcante explica os procedimentos realizados, a estrutura disponível e os benefícios para pacientes de Tenente Portela e da região
2
Há 6 dias Grupo Reação Democrática reúne lideranças para discutir eleições de 2026
3
Há 5 dias Seminário regional reúne produtores para discutir cadeia produtiva da tilápia em Tenente Portela
4
Há 6 dias Lei institui atendimento a vítimas de violência física e sexual
5
Há 1 dia Nossa Terra, Nossa Gente - Olindo Parolin: uma vida dedicada à agricultura e às lembranças de uma comunidade que mudou
Vento Sul
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Unimed
Portela FM
F&J Santos
Portela FM
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Sicredi
Fitness
Sala
Pizzaria Alcapone
Sicoob
Rádio Municipal
APPATA
Meganet
Tarzan
Lazzaretti
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Meganet
APPATA
Sicredi
Agro Niederle
Fitness
Mercado do povo
Vento Sul
Ponto Grill
Lazzaretti
F&J Santos
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Tarzan
Sala
Pizzaria Alcapone
Unimed
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados