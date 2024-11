Hoje é Dia: datas, fatos e feriados de novembro de 2024

Morte do líder da Autoridade Palestiniana e presidente desde 1969 da Organização para a Libertação da Palestina Yasser Arafat (20 anos)

Nascimento do escritor e folclorista maranhense Celso de Magalhães (175 anos) - pioneiro no estudo do folclore no Brasil

O jornalista Mário Eugênio Rafael de Oliveira, o Gogó das Sete, é assassinado quando saía da Rádio Planalto no SRTVS (40 anos) - Mário Eugênio era uma celebridade no DF. Sua coluna no Correio Braziliense e o programa policial de rádio que apresentava eram campeões de audiência. Foi morto por ter feito denúncias que evolviam o alto escalão da Secretaria de Segurança Pública do DF