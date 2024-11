Secretaria do Meio Ambiente recebe bolsistas que desenvolverão novas Políticas Públicas para Santa Catarina

Foto: Sarah Castro

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e da Economia Verde (Semae) recebeu nesta quarta-feira, 1º de novembro, 18 bolsistas que integrarão o Programa de Apoio à Pesquisa Aplicada às Políticas Públicas Ambientais. A iniciativa feita em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (Fapesc) tem o objetivo de desenvolver atividades focadas na formulação e aprimoramento de políticas públicas e ações ambientais no estado.

Os profissionais convocados têm formação em áreas como Ecologia, Economia, Engenharia Ambiental, Geografia, Geoprocessamento, Direito, e Tecnologia e foram selecionados para contribuir com a elaboração de iniciativas estratégicas. “Os pesquisadores nomeados já receberam os equipamentos de trabalho e seguirão elaborando as atividades conforme o plano de trabalho feito pelos gerentes de cada área. A participação dos pesquisadores nestas áreas específicas garante a celeridade e qualidade na elaboração das Políticas Públicas Estaduais, como Plano de Ação Climática Estadual, Plano de Transição Energética Justa, Pagamento por Serviços Ambientais, Monitoramento e Controle das barragens, entre outras iniciativas da Semae”, ressaltou o secretário da pasta Guilherme Dallacosta.

O edital 41/2024, que possui um investimento total de aproximadamente R$ 3,7 milhões, tem a duração inicial de 12 meses, com possibilidade de prorrogação por mais um ano. As vagas estão divididas em áreas críticas para a sustentabilidade, incluindo Saneamento, Planejamento de Recursos Hídricos, Hidrologia, Geoprocessamento, Educação Ambiental, entre outras.

“A Semae está num caminho de estruturação muito positiva, e a chegada desses pesquisadores complementa as ações que estão sendo desenvolvidas na Secretaria”, complementou a diretoria de Clima, Economia Verde, Energia e Qualidade Ambiental, Gabriela Brasil dos Anjos.

