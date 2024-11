Penso, Logo Destino: relação entre resíduos sólidos e saúde pública é tema de capacitações no Planalto Norte

Fotos: Divulgação/IMA

Os municípios de Canoinhas e Mafra sediaram, nesta semana, capacitações para multiplicadores de informações sobre a destinação adequada dos resíduos sólidos e sua relação com a saúde pública. As atividades foram realizadas por meio de uma parceria entre o Programa Penso, Logo Destino (PLD), do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA), com as Diretorias de Vigilância Epidemiológica (Dive) e de Atenção Primária à Saúde (DAPS) da Secretaria de Estado da Saúde (SES). Cerca de 430 pessoas, de vários municípios do Planalto Norte, participaram das atividades.

O público-alvo das capacitações foram Agentes Comunitários de Saúde (ACS), Agentes de Combate às Endemias (ACE), coordenadores municipais de Atenção Primária à Saúde e da Estratégia Saúde da Família (ESF), integrantes da Vigilância Sanitária, coordenadores do Programa de Controle da Dengue (PCD), servidores das Secretarias Municipais de Meio Ambiente e coordenadores municipais do Penso, Logo Destino.

Conforme o coordenador estadual do PLD, Cícero Luis Brasil, a ação parte de um diagnóstico de que ainda há falta de conhecimento sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Para ele, é necessário informar e sensibilizar as pessoas para que realizem a entrega dos materiais nos locais adequados. “Devido à capilaridade das ações, especialmente dos agentes de saúde, que visitam as residências de todas as famílias em suas áreas de atuação, a meta é multiplicar o conhecimento e, com isso, fomentar a destinação correta dos resíduos sólidos”, explica.

A Gerência Regional de Saúde de Mafra foi uma das apoiadoras das capacitações. Conforme a bióloga da gerência, Janaína Hartinger, a saúde da população está diretamente ligada ao Meio Ambiente e é impossível falar de saúde sem falar de preservação. “O Planalto Norte já tem destaque em participação na campanha de coleta de pneus inservíveis e, agora, com a inclusão dos outros resíduos que integram a logística reversa, alcança mais uma conquista que impacta diretamente na saúde da população”, comenta.

Canoinhas

A primeira capacitação foi articulada pela Coordenadoria Regional do Meio Ambiente (Codam) de Canoinhas e ocorreu na quinta-feira, 31 de outubro, nas dependências do Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) – Câmpus Canoinhas. Cerca de 230 pessoas participaram do evento. “Isso demonstra o interesse e a relevância do tema da Política Nacional dos Resíduos Sólidos na região e seus impactos na saúde pública”, afirma a coordenadora regional do Meio Ambiente em Canoinhas, Zenici Herbst.

Ela ressaltou a importância de capacitar os Agentes Comunitários de Saúde e de Endemias sobre a separação e destinação correta dos resíduos da Logística Reversa, inclusive com a localização os Pontos de Entrega Voluntária (PEV’s) em cada município. “Principalmente por seu potencial tóxico e poluidor, a destinação correta desses resíduos significa cuidar do meio ambiente e da saúde da nossa população”, diz Zenici.

Além do IFSC, a atividade também contou com a parceria das prefeituras de Canoinhas, Três Barras, Irineópolis, Bela Vista do Toldo e Major Vieira, e com a colaboração de profissionais das Coordenadorias Regionais do IMA de Caçador e Joaçaba.

Mafra

A capacitação articulada pela Coordenadoria Regional do Meio Ambiente (Codam) de Mafra foi realizada na sexta-feira, primeiro de novembro, nas dependências da Escola de Educação Básica Santo Antônio. Cerca de 200 pessoas, dos municípios de Mafra, Itaiópolis, Monte Castelo e Papanduva participaram da atividade. Também estiveram presentes os coordenadores regionais do PLD de Rio do Sul e Joinville.

“O objetivo do evento foi a capacitação como forma de fomentar a prevenção de doenças relacionadas ao descarte irregular de resíduos sólidos, além da promoção da saúde pública e da qualidade ambiental”, conta a coordenadora regional do PLD em Mafra, a engenheira Ambiental e Sanitarista do IMA, Natália Golin.