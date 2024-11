Sicredi Raízes expande atuação com duas novas Cooperativas Escolares no RS

Nesta semana, a Sicredi Raízes RS/SC/MG celebrou a fundação de duas novas Cooperativas Escolares, nos municípios de Braga e Jaboticaba, no Rio Grande do Sul. As assembleias gerais de fundação contaram com a participação de estudantes associados, professores e convidados, marcando a criação da 13ª e 14ª Cooperativa Escolar na área de atuação da Sicredi Raízes.

O primeiro evento de fundação ocorreu na segunda-feira, 21, no município de Jaboticaba, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Pedro de Bem Aires. A Jabocooperbem, nome da cooperativa estudantil, conta com 26 associados. Já a segunda fundação foi realizada em Braga, na terça-feira, 22, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Adelarmo Nunes, com a participação de 22 associados da Coopernunes.

O programa Cooperativas Escolares é fundamental para a formação de jovens lideranças e para o fortalecimento da cultura cooperativista desde cedo. Ao promover a prática dos princípios e valores do cooperativismo no ambiente escolar, o projeto incentiva o protagonismo juvenil, a educação financeira e a responsabilidade social, formando cidadãos comprometidos com o desenvolvimento de suas comunidades.

Segundo o presidente da Sicredi Raízes, Vitor Augusto Rizzardi, que esteve presente nas duas cerimônias de fundação, “a criação dessas novas Cooperativas Escolares é um marco importante para nossa atuação, pois estamos investindo no futuro das nossas comunidades. Ao proporcionar experiências práticas de gestão e cooperação, preparamos os jovens para serem líderes engajados e conscientes do seu papel na sociedade.”