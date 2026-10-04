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Política

TRE-RJ não crê em aumento de abstenção por mudança de local de votação

Estado teve 72 alterações de localização por motivos de segurança

04/10/2026 17h55
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

A mudança de locais de votação por questões de segurança no estado do Rio de Janeiro não deve aumentar a abstenção de eleitores no primeiro turno, na avaliação do juiz eleitoral Marcello Rubioli, responsável pela fiscalização da propaganda eleitoral da capital fluminense no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ).

"A percepção que se tem é o contrário, de uma alta incidência de votação. Haja vista as filas que a gente tem detectado", declarou a jornalistas na sede do tribunal.

No estado, 72 locais de votação foram alterados por questões de segurança. As mudanças aconteceram em 20 cidades, incluindo a capital. A medida afeta cerca de 202 mil eleitores .

As mudanças foram fruto de decisão do presidente do TRE-RJ, desembargador Claudio de Mello Tavares, após uma análise produzida pelo Grupo de Trabalho Unificado de Defesa da Integridade Eleitoral, que conta com representantes da Justiça Eleitoral e de setores de inteligência das forças de segurança.

Como justificativa, o tribunal defende que o voto não pode ser livre em regiões dominadas pelo crime organizado .

De acordo com o TRE-RJ, os novos locais de votação ficam fora de áreas controladas pelo tráfico de drogas ou por milícias, afastados de territórios dominados por facções rivais e o mais próximo possível de cada local de votação substituído.

O juiz Marcello Rubioli explicou que somente após a votação ser encerrada será possível saber como foi o comportamento da abstenção nas localidades onde houve alterações.

O TRE-RJ pode fazer o mapeamento de informações para saber se a abstenção nessas regiões aumentou e se a causa pode ser atribuída à mudança de local de votação.

Ele enfatizou que os novos locais foram escolhidos de forma que permaneçam próximos à região de moradia dos eleitores. Rubioli citou ainda o exemplo do Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio de Janeiro, onde o TRE reforçou o transporte.

"A expectativa é que não haja abstenção por esse motivo. Pode ser até que haja, mas não por esse motivo", disse.

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