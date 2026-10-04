Eleitores do Rio seguem em fila de votação até depois das 19h

Por volta das 19h20, ou seja, mais de duas horas após o encerramento do horário oficial de votação, eleitores seguiam em fila no estado do Rio de Janeiro para escolher seus candidatos.

A informação foi confirmada pelo Tribunal Regional Eleitoral do estado (TRE-RJ) a jornalistas enquanto a apuração no estado alcançava mais de 66% das urnas.

O estado tinha 12,8 milhões de eleitores aptos a votar neste domingo (4). O dia foi marcado por filas em algumas seções do Rio de Janeiro. De acordo com o TRE-RJ, o fato de haver seis candidatos a serem votados explica tempo mais longo para os eleitores nas cabines de votação.

No estado, até 19h05, 232 urnas eletrônicas precisaram ser substituídas, o que representa 0,55% do total de equipamentos.