O ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro está internado em unidade de terapia intensiva (UTI), no Hospital DF Star, em Brasília, com o diagnóstico de abdômen agudo obstrutivo.

Segundo o boletim médico divulgado pelo hospital neste sábado (21), foram iniciadas medidas clínicas como hidratação, manutenção do jejum oral com suporte nutricional e passagem de sonda gástrica.

“No momento encontra-se estável clinicamente, consciente, orientado e em respiração espontânea”, diz o texto. Não há previsão de alta hospitalar.

Histórico

O ex-presidente passou mal nesta sexta-feira (20) e foi levado ao Hospital DF Star para receber atendimento médico. Na ocasião, a ocorrência foi confirmada pelo seu filho Carlos Bolsonaro. De acordo com o hospital, Bolsonaro deu entrada com quadro de dor e distensão abdominal.

Bolsonaro, que está em prisão domiciliar, sentiu fortes dores abdominais e foi atendido por seu médico particular, que recomendou seu deslocamento para a unidade hospitalar, onde deverá realizar exames. O trajeto foi acompanhado por viaturas da Polícia Militar, responsáveis pelo monitoramento da residência do ex-presidente.

No ano passado, Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão no processo da trama golpista. Após passar por uma cirurgia, obteve o direito de cumprir a pena em prisão domiciliar. O ex-presidente também se recupera de uma pneumonia bacteriana.