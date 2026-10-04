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Senado Federal

Goiás elege Gustavo Gayer e Gracinha Caiado ao Senado

Goiás elegeu como senadores, neste domingo (4), o atual deputado federal Gustavo Gayer (PL) e a ex-primeira-dama do estado Gracinha Caiado (União...

04/10/2026 21h32
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
O atual deputado Gustavo Gayer e a ex-primeira-dama do estado Gracinha Caiado terão mandato no Senado até 2035 - Foto: Arquivo Pessoal
O atual deputado Gustavo Gayer e a ex-primeira-dama do estado Gracinha Caiado terão mandato no Senado até 2035 - Foto: Arquivo Pessoal

selo_eleicoes_claro.jpg Goiás elegeu como senadores, neste domingo (4), o atual deputado federal Gustavo Gayer (PL) e a ex-primeira-dama do estado Gracinha Caiado (União).

Gustavo Gayer nasceu em Goiânia, em 1981. Trabalhou como professor de idiomas, empresário e comunicador de conteúdo digital, área em que ganhou destaque pelo seu engajamento nas redes sociais. Em 2020, disputou, sem sucesso, a prefeitura de Goiânia. Em 2022, elegeu-se deputado federal, como o segundo mais votado. Na Câmara, foi vice-líder da Oposição e líder da Minoria.

Seus suplentes são Leonardo Rizzo (PL) e Emerson Lima (PL).

A advogada, produtora rural e gestora de políticas sociais Gracinha Caiado nasceu em Feira de Santana (BA) em 1959. Casada com o ex-senador e ex-governador Ronaldo Caiado (que disputou as eleições presidenciais neste domingo), Gracinha trabalhou na área social ao longo de vários anos como primeira-dama e dirigente de instituições. Foi diretora da União Democrática Ruralista da Bahia, presidente de honra da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) e coordenadora do Gabinete de Políticas Sociais de Goiás.

Esta foi a primeira vez que Gracinha Caiado disputou um cargo eletivo. A senadora eleita tem como suplentes Alexandre Baldi (PP) e Fião (União).

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