WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
Sicredi
Fitness
APPATA
Hospital Santo Antonio
Vento Sul
Unimed
Lazzaretti
Mercado do povo
Sicoob
Portela FM
Pizzaria Alcapone
Tarzan
Rádio Municipal
Sala
Ponto Grill
Meganet
Niederle
F&J Santos
Mecânica Jaime
Política

Renovação da Câmara federal chegou a 35%; veja nova composição da Casa

Bancada feminina bate recorde, mas vagas de negros e indígenas caem

05/10/2026 19h14
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Lula Marques/Agência Brasil.
© Lula Marques/Agência Brasil.

Com base nos dados do Tribunal Superior Eleitoral ( TSE ), a Câmara dos Deputados confirmou que entre os 513 deputados federais eleitos neste domingo (4), 183 vão exercer seu primeiro mandato . Esse número representa uma taxa de renovação de 35,67% dos integrantes da Casa. Os parlamentares representarão os estados e o Distrito Federal na 58ª legislatura, de 1º de fevereiro de 2027 a 31 de janeiro de 2031.

Enquanto isso, 301 deputados federais foram reeleitos, o que representa 58,6% do total de parlamentares eleitos titulares nas eleições de outubro de 2022 ou os suplentes que foram efetivados como titulares do cargo, ao longo desta 57ª legislatura.

Há ainda 29 ex-deputados federais em legislaturas anteriores à atual que voltarão à Câmara.

De acordo com a Câmara dos Deputados, o índice de novos deputados (35,6%) mantém a média de oxigenação da Casa, em relação à eleição anterior, de 2022 (39,3%).

Pretos e pardos eleitos

Os eleitos autodeclarados pretos e pardos conquistaram 135 cadeiras da Câmara dos Deputados, o que corresponde a 26,3% do total de 513 deputados federais da próxima legislatura. O número representa o encolhimento de 2,9% da bancada negra, em relação aos parlamentares federais pretos e pardos eleitos em 2022, que somou 139.

No recorte de raça e cor, a base de dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) registrou, ao todo, 10.206 candidaturas de pessoas negras para todos os cargos eletivos do pleito de 2026, que correspondem a 49,64% do total.

Indígenas

Entre os eleitos autodeclarados indígenas, apenas três candidatos garantiram mandato de quatro anos na Câmara dos Deputados para seguir em defesa dos povos originários e de seus territórios. São eles: o deputado reeleito Paulo Guedes (PT-MG), com 126.891 votos; a deputada Juliana Cardoso (PT-SP), reeleita com 111.904 votos; e a primeira ministra dos Povos Indígenas, no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Sônia Guajajara (PSol-SP), deputada federal com reeleita 54.207 votos (por quociente eleitoral).

Com este número, a bancada indígena minguou para aproximadamente 0,58% dos 513 deputados, na comparação com a eleição de 2022, quando cinco indígenas tinham sido eleitos para a Câmara. Antes deles, apenas Mário Juruna (PDT-RJ) tinha exercido o cargo, entre 1982 e 1986; e em 2018, Joenia Wapichana (Rede-RR), conseguiu uma vaga na Câmara, tornando-se a primeira mulher indígena a ser eleita para esta função.

Ao todo, a Justiça Eleitoral registrou 73 candidaturas de pessoas indígenas a deputado federal.

Gênero

Neste domingo (4), 108 mulheres foram eleitas para a próxima legislatura da Câmara dos Deputados, o que torna esta a maior bancada feminina da Casa de todos os tempos.

O número representa aumento de 18,68% em comparação com 2022, ou seja, 17 mulheres a mais do que as 91 eleitas no pleito anterior.

A advogada e professora doutora de Direito Constitucional Damares Medina comemora o número histórico de mulheres, mesmo que estas tenham posicionamentos políticos distintos em relação a pautas prioritárias.

“Porque não importa, cada uma a seu modo e à sua forma, traz a mensagem de que lugar de mulher é onde é ela quiser. Não vou submeter uma representante popular eleita a um escrutínio hermenêutico que o homem não é submetido.”

Partido

O Partido Liberal (PL) elegeu a maior bancada da Câmara dos Deputados e ampliou a bancada para 121 deputados na próxima legislatura. São 24 a mais que na eleição anterior, considerando projeção feita com base em 99,9% dos votos apurados, quando não há mais possibilidade de alteração do resultado.

A profissional do Direito explica o peso de ter a maior bancada da Casa. “É importante porque cada cadeira é poder. Cada uma delas significa influência, o jogo e vetores do que vai definir como a autoridade no Congresso Nacional é distribuída”, disse Damares.

A segunda colocada entre as bancadas foi a Federação Brasil da Esperança, formada pelas seguintes siglas: Partido dos Trabalhadores, Partido Comunista do Brasil e Partido Verde (PT-PCdoB-PV), com 88 deputados – seis a mais que na última eleição.

Confira a distribuição das bancadas partidárias na Câmara dos Deputados eleita:

  • PL: 121 deputados;
  • Federação Brasil da Esperança (PT / PCdoB / PV): 88;
  • Federação União Progressista (União / PP): 87;
  • PSD: 43;
  • Republicanos: 41;
  • MDB: 36;
  • Pode (Podemos): 27;
  • PSB: 15;
  • Federação PSol / Rede Sustentabilidade: 15;
  • PSDB / Cidadania: 11;
  • Novo: 10.
  • PRD / Solidariedade: 7
  • PDT: 6
  • Avante: 5
  • Missão: 1

A advogada ouvida pela Rádio Nacional explica que a formação de grandes blocos partidários garante prioridades. “Uma vez formados, esses blocos têm imenso poder na distribuição de orçamento, na distribuição de emendas parlamentares.”

Damares Medina também interpreta o recado dado pelos eleitores, neste domingo, ao eleger mais parlamentares do espectro conservador no Congresso, em um deslocamento radical entre os campos de poder opostos. Ela identifica que este não é um movimento recente.

“Se analisarmos a série histórica, desde 1988, na Constituição [Federal], podemos identificar que, pouco a pouco, o espectro político esquerdo foi perdendo a disputa ideológica, o debate intelectual”, avaliou advogada constitucionalista.

Mais votados

A eleição também produziu novos recordes de votação. O deputado reeleito Nikolas Ferreira (PL-MG), de 30 anos, superou 3,11 milhões de votos e se tornou o deputado mais votado da história do país. Nikolas superar os próprios números da eleição passada (2022), quando foi o deputado mais votado do país, com 1,47 milhão de votos.

Em segundo lugar entre os mais votados para a Câmara, com 3.038.438 de votos, chegou Lucas Pavanato (PL), de 28 anos que, atualmente, é vereador do município de São Paulo e youtuber. A marca é quase o dobro da segunda colocada, a deputada Erika Hilton (PSol-SP), reeleita com 1.596.472 votos. A parlamentar que, atualmente, preside a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara, foi a recordista de votos da bancada feminina.

*Colaborou Priscilla Mazenotti, repórter da Rádio Nacional/EBC

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© @OEA_oficial/ X OEA elogia eleição no Brasil, mas aponta preocupação com desinformação
© Fernando Frazão/Agência Brasil OAB-RJ defende decisão rápida do TSE para eleições no estado
© Agência Brasil Flávio busca apoio de Caiado e Lula defende fim da 6x1
Tenente Portela, RS
Atualizado às 02h15
16°
Parcialmente nublado Máxima: 26° - Mínima: 15°
16°

Sensação

6.73 km/h

Vento

98%

Umidade

Sicoob
Fitness
Ponto Grill
Folha Popular
Hospital Santo Antonio
Unimed
Portela FM
Rádio Municipal
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Meganet
Pizzaria Alcapone
APPATA
Sala
F&J Santos
Agro Niederle
Sicredi
Tarzan
Pizzaria Alcapone
Meganet
Lazzaretti
Mercado do povo
Rádio Municipal
Sicoob
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Unimed
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Vento Sul
Tarzan
Ponto Grill
APPATA
Sala
Fitness
Sicredi
F&J Santos
Municípios
Tenente Portela - RS
Rotary Beer chega à 5 edição com música ao vivo e atrações em Tenente Portela
Barra do Guarita - RS
Justiça decreta prisão preventiva de investigado por feminicídio em Barra do Guarita
Rádio Municipal
Portela FM
Ponto Grill
Tarzan
Meganet
Sala
Sicredi
Vento Sul
Mercado do povo
Agro Niederle
Sicoob
Unimed
Hospital Santo Antonio
Pizzaria Alcapone
F&J Santos
Lazzaretti
Fitness
APPATA
Mecânica Jaime
Últimas notícias
Há 4 horas OEA elogia eleição no Brasil, mas aponta preocupação com desinformação
Há 4 horas Mega-Sena acumula para R$ 100 milhões; confira os números sorteados
Há 4 horas TSE marca para quinta-feira julgamento que pode definir eleição no Rio
Há 6 horas Governo inclui 82 empregadores na lista suja do trabalho escravo
Há 6 horas OAB-RJ defende decisão rápida do TSE para eleições no estado
Pizzaria Alcapone
Ponto Grill
Sicoob
Vento Sul
Mercado do povo
Meganet
Unimed
Lazzaretti
Fitness
Hospital Santo Antonio
Tarzan
F&J Santos
Sicredi
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Sala
Portela FM
APPATA
Mais lidas
1
Há 5 dias Horacy Gomes dos Santos: uma vida dedicada à família, à Brigada Militar e ao tradicionalismo Tropeiro na juventude, militar por profissão e tradicionalista por vocação, Horacy relembra momentos de sua trajetória e a participação na construção do movimento tradicionalista regional
2
Há 5 dias 101ª Zona Eleitoral prepara estrutura para receber 23 mil eleitores nas eleições
3
Há 7 dias Derrubadas avança na preparação para o SAERS 2026
4
Há 4 dias 7º BPM entrega Comenda Coronel Barão durante comemoração dos 60 anos
5
Há 6 dias Hoje é Dia: datas, fatos e feriados de outubro de 2026
Tarzan
Sicredi
Pizzaria Alcapone
Sala
F&J Santos
Portela FM
Portela FM
APPATA
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Vento Sul
Unimed
Meganet
Agro Niederle
Lazzaretti
Fitness
Sicoob
Ponto Grill
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Vento Sul
Sicoob
APPATA
Agro Niederle
Pizzaria Alcapone
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Sicredi
Lazzaretti
Sala
Meganet
F&J Santos
Tarzan
Rádio Municipal
Fitness
Unimed
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados