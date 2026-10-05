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Agência Senado teve recorde de 3,6 milhões de acessos no domingo

Durante a cobertura das eleições no domingo (4), o Portal Senado Notícias , que é produzido pela Agência Senado, alcançou 3,6 milhões de acessos. A...

05/10/2026 19h14
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
- Foto: Bárbara Batista/Agência Senado
- Foto: Bárbara Batista/Agência Senado

Durante a cobertura das eleições no domingo (4), o Portal Senado Notícias , que é produzido pela Agência Senado, alcançou 3,6 milhões de acessos.

Além da apuração das votações em tempo real, a página especial Eleições 2026 publicou várias reportagens com dicas (sobre como votar e onde encontrar o local de votação, por exemplo).

À noite, foram publicados no portal os números finais das votações dos candidatos para o Senado, os governos estaduais — e o Distrito Federal — e a Presidência da República. Ainda haverá segundo turno para seis estados e o Distrito Federal.

As notícias tiveram como base os dados oficiais que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) foi divulgando ao longo do dia.

Além de serem republicadas em diversos sites e nas redes sociais, as reportagens da Agência Senado subsidiaram a apuração e a conferência de informações (checagem) feitas por outros profissionais da imprensa.

A diretora da Agência Senado, Paola Lima, comemorou os resultados e destacou que tal desempenho é fruto do compromisso do jornalismo do Senado com a publicação de informações seguras e confiáveis.

— Os números são inquestionáveis: no dia do primeiro turno, o Portal Senado Notícias obteve 3,5 milhões de acessos. Só as páginas de apuração das urnas registraram 1,2 milhão de visualizações. Desde 1º de agosto, quando começamos oficialmente a cobertura das eleições deste ano, houve mais de 13,2 milhões de acessos ao portal e 12,4 milhões visualizações no perfil da Agência Senado no Instagram — ressaltou Paola.

Cobertura integrada

O recorde foi alcançado durante a maior cobertura integrada das eleições já promovida pelos veículos de comunicação do Poder Legislativo federal (da Câmara e do Senado).

Foram 14 horas de transmissão ao vivo, sem intervalos, que também contaram com a participação de 54 emissoras parceiras (de assembleias legislativas e câmaras municipais) de todos os estados e do Distrito Federal.

TV Senado, Rádio Senado, TV Câmara e Rádio Câmara entraram no ar a partir das 8h, no domingo, com uma programação conjunta.

Redes sociais

O perfil da Agência Senado no Instagram ( @agenciasenado ) acumula, desde o dia 1º de agosto, 12,4 milhões de visualizações. Somente nos dias 4 e 5 houve mais de 7,7 milhões de visualizações.

As redes sociais de Senado e Câmara registraram, juntas 1,8 milhão de visualizações no domingo. Desse total, mais de 1,4 milhão foram contabilizadas pelas redes do Senado.

Um dos principais destaques foi o TikTok da TV Senado, que alcançou sozinho mais de 897 mil visualizações e 650 mil espectadores únicos, com pico de 10 mil pessoas acompanhando a transmissão simultaneamente.

Outro destaque foi a página da Câmara no YouTube, que obteve 379 mil visualizações no dia.

Agência Senado

Período

Acessos

Total de visualizações

Domingo, 4 de outubro

3,6 milhões

Transmissão ao vivo no Portal

Domingo, 4 de outubro

454 mil

Total acumulado de visualizações

Desde 1º de agosto

13,2 milhões

Total de usuários

Domingo, 4 de outubro

2,2 milhões

Total acumulado de usuários

Desde 1º de agosto

8,3 milhões

Página de apuração dos resultados

Domingo, 4 de outubro

1,2 milhão

Página dos candidatos de São Paulo

1,8 milhão

PáginaConheça todos os candidatos

600 mil

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