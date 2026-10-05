Agência Senado teve recorde de 3,6 milhões de acessos no domingo

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Durante a cobertura das eleições no domingo (4), o Portal Senado Notícias , que é produzido pela Agência Senado, alcançou 3,6 milhões de acessos.
Além da apuração das votações em tempo real, a página especial Eleições 2026 publicou várias reportagens com dicas (sobre como votar e onde encontrar o local de votação, por exemplo).
À noite, foram publicados no portal os números finais das votações dos candidatos para o Senado, os governos estaduais — e o Distrito Federal — e a Presidência da República. Ainda haverá segundo turno para seis estados e o Distrito Federal.
As notícias tiveram como base os dados oficiais que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) foi divulgando ao longo do dia.
Além de serem republicadas em diversos sites e nas redes sociais, as reportagens da Agência Senado subsidiaram a apuração e a conferência de informações (checagem) feitas por outros profissionais da imprensa.
A diretora da Agência Senado, Paola Lima, comemorou os resultados e destacou que tal desempenho é fruto do compromisso do jornalismo do Senado com a publicação de informações seguras e confiáveis.
— Os números são inquestionáveis: no dia do primeiro turno, o Portal Senado Notícias obteve 3,5 milhões de acessos. Só as páginas de apuração das urnas registraram 1,2 milhão de visualizações. Desde 1º de agosto, quando começamos oficialmente a cobertura das eleições deste ano, houve mais de 13,2 milhões de acessos ao portal e 12,4 milhões visualizações no perfil da Agência Senado no Instagram — ressaltou Paola.
O recorde foi alcançado durante a maior cobertura integrada das eleições já promovida pelos veículos de comunicação do Poder Legislativo federal (da Câmara e do Senado).
Foram 14 horas de transmissão ao vivo, sem intervalos, que também contaram com a participação de 54 emissoras parceiras (de assembleias legislativas e câmaras municipais) de todos os estados e do Distrito Federal.
TV Senado, Rádio Senado, TV Câmara e Rádio Câmara entraram no ar a partir das 8h, no domingo, com uma programação conjunta.
O perfil da Agência Senado no Instagram ( @agenciasenado ) acumula, desde o dia 1º de agosto, 12,4 milhões de visualizações. Somente nos dias 4 e 5 houve mais de 7,7 milhões de visualizações.
As redes sociais de Senado e Câmara registraram, juntas 1,8 milhão de visualizações no domingo. Desse total, mais de 1,4 milhão foram contabilizadas pelas redes do Senado.
Um dos principais destaques foi o TikTok da TV Senado, que alcançou sozinho mais de 897 mil visualizações e 650 mil espectadores únicos, com pico de 10 mil pessoas acompanhando a transmissão simultaneamente.
Outro destaque foi a página da Câmara no YouTube, que obteve 379 mil visualizações no dia.
Agência Senado
Período
Acessos
Total de visualizações
Domingo, 4 de outubro
3,6 milhões
Transmissão ao vivo no Portal
Domingo, 4 de outubro
454 mil
Total acumulado de visualizações
Desde 1º de agosto
13,2 milhões
Total de usuários
Domingo, 4 de outubro
2,2 milhões
Total acumulado de usuários
Desde 1º de agosto
8,3 milhões
Página de apuração dos resultados
Domingo, 4 de outubro
1,2 milhão
Página dos candidatos de São Paulo
—
1,8 milhão
PáginaConheça todos os candidatos
—
600 mil
Sensação
Vento
Umidade