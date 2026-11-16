Uma ação conjunta entre a Brigada Militar e a Polícia Civil resultou na apreensão de 34 caixas de cigarros de origem estrangeira na noite de domingo, 15 de novembro, em Crissiumal.

A apreensão ocorreu na localidade de Três Ilhas, no interior do município, durante a Operação Cerco Fechado. Além dos cigarros, dois veículos foram apreendidos pelas equipes policiais.

Os materiais e os automóveis foram encaminhados à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais.

A ocorrência foi atendida por policiais militares da Força Tática do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM), em conjunto com a Polícia Civil.

Folha Popular: Com informações da Comunicação Social do 7º BPM.