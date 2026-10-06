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Senado Federal

Eleições demonstraram insatisfação com governo e STF, diz Damares

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF), em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (6), destacou que o resultado das eleições de domingo (...

06/10/2026 17h58
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF), em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (6), destacou que o resultado das eleições de domingo (4) demonstrou a insatisfação de parte dos eleitores com o governo federal e com a atuação do Supremo Tribunal Federal (STF). Para a parlamentar, o desempenho de candidatos conservadores também refletiu as preocupações da população com o custo de vida e a segurança pública.

— O custo de vida está sufocando as famílias brasileiras. O pobre voltou a contar moedas para comprar o básico. Recentemente, a inflação voltou a ser puxada pelo grupo de alimentos e bebidas. E o povo não está comendo picanha. Quando não é a fome batendo na porta, é o medo. O trabalhador acorda de madrugada, vai para o ponto de ônibus tremendo, sem saber se chegará vivo ao local de trabalho ou se voltará para casa vivo — afirmou.

Damares também avaliou que decisões tomadas pelo STF durante o período eleitoral contribuíram para o resultado das urnas. A senadora defendeu que a nova composição do Senado, a partir de 2027, deverá exercer maior fiscalização sobre o Supremo.

A senadora destacou o desempenho das mulheres nas eleições e ressaltou a presença de candidatas jovens entre as mais votadas. Ela citou os resultados no Distrito Federal, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Para a parlamentar, o resultado representa um avanço da participação feminina e uma renovação dos quadros políticos.

— A mulher mais votada foi uma jovem no Distrito Federal. E esse fenômeno se repetiu no Brasil. A deputada mais votada em São Paulo, uma jovem. Aconteceu também no Rio de Janeiro e em outros estados. Eu celebro a participação feminina e o resultado na urna para a representatividade feminina — afirmou.

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