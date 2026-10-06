Confúcio parabeniza candidatos eleitos por Rondônia

O senador Confúcio Moura (MDB-RO) utilizou a tribuna nesta terça (6) para cumprimentar os candidatos que disputaram as eleições de domingo (4), especialmente os que foram eleitos por Rondônia.

Um dos homenageados por ele foi o senador Marcos Rogério (PL), que se elegeu governador desse estado.

— Marcos Rogério foi muito bem votado; ganhou no primeiro turno. Ele é jovem, nasceu no estado, conhece o estado e tem condições de fazer um grande governo.

Confúcio Moura também parabenizou os dois candidatos eleitos para o Senado por Rondônia: Fernando Máximo e Bruno Scheid, ambos do PL.

— Ambos foram eleitos legitimamente, com expressivas votações no estado de Rondônia.

Outro homenageado por Confúcio Moura foi Lucio Mosquini (PL), que se reelegeu deputado federal pelo estado.