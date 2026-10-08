WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
Portela FM
Sicredi
Unimed
Mecânica Jaime
Vento Sul
Meganet
Sicoob
Ponto Grill
Tarzan
Niederle
Sala
Mercado do povo
F&J Santos
Pizzaria Alcapone
Fitness
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
APPATA
Esportes

Rádio Nacional transmite Fluminense x Coritiba nesta quinta

Jornada esportiva da emissora pública de rádio tem início às 21h15

08/10/2026 11h19
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Arte/Agência Brasil
© Arte/Agência Brasil

A Rádio Nacional leva ao ar nesta quinta-feira (8) o jogo Fluminense x Coritiba válido pela 29ª rodada da Série A do Brasileirão 2026 . A disputa acontece no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo na emissora pública a partir das 21h15.

O Tricolor carioca chega para o duelo em quarto lugar no campeonato, com 48 pontos. Já o time do Coritiba é o nono colocado, somando 38 pontos na tabela do torneio.

A transmissão da Rádio Nacional inicia com a faixa Show de Bola Nacional e conta com uma equipe completa para levar ao público todas as informações do confronto. A partida terá narração de André Luiz Mendes e comentários de Mário Silva . Mauricio Costa comanda a reportagem e o plantão da rodada.

O jogo entra no ar para parte da rede em AM e OC, além da FM no Rio de Janeiro, no Alto Solimões e parceiros da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP) . A Nacional FM nas demais praças segue com o conteúdo musical. O ouvinte pode ficar ligado nas produções preferidas pelo dial, no app e no site da emissora. Os áudios ainda estão disponíveis em tempo real por streaming nas duas plataformas.

O Campeonato Brasileiro é a liga brasileira de futebol profissional entre clubes do Brasil, sendo a principal competição futebolística no país. Por meio da disputa, são indicados os representantes brasileiros para a Copa Libertadores da América (junto ao campeão da Copa do Brasil).

Vinte clubes participam do torneio. No decorrer da temporada, cada time joga duas vezes contra os outros (em um sistema de pontos corridos), uma vez em seu estádio e a outra no de seu adversário, em um total de 38 jogos.

As equipes recebem três pontos por vitória e um por empate. Os clubes são classificados pelo total de pontos, depois pelo saldo de gols e, em seguida, pelos gols marcados. Em caso de empate entre dois ou mais times, os critérios de desempate são: maior número de vitórias; maior saldo de gols; maior número de gols pró; confronto direto; menor número de cartões vermelhos recebidos; e menor número de cartões amarelos recebidos.

Cobertura da Nacional

Esporte que é paixão do povo brasileiro, o futebol é um dos destaques da programação da Rádio Nacional , emissora pública referência em transmissões de partidas no país há décadas. Os jogos das principais competições e as notícias mais importantes têm espaço nas jornadas esportivas diárias.

Os torcedores podem ficar ligados pelo rádio, site ou streaming para acompanhar as emoções das disputas entre os maiores clubes brasileiros. Antes e depois dos confrontos, o ouvinte se informa sobre a preparação das equipes e a repercussão do placar nas ondas da Nacional . A análise sobre os resultados da rodada ainda ganha janela diária para um rico debate em produções consagradas no radiojornalismo esportivo.

A equipe da Rádio Nacional reúne craques da crônica esportiva. São produtores, jornalistas e apresentadores que buscam o diferencial da notícia. Além de informar o público nas ondas do rádio, o time também faz bonito na telinha da TV Brasil . Os profissionais realizam o programa Stadium , de terça a sexta, às 18h30.

Sempre ao vivo, as tradicionais produções da emissora pública trazem análises e apurações atualizadas. O esporte tem espaço destacado na programação do canal. O telejornal diário Repórter Brasil , às 12h45 e às 19h, também oferece uma ampla cobertura dos principais resultados do dia.

Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas

Ajude a escolher a vencedora da categoria Craque da Torcida do Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas. A premiação criada pela TV Brasil e pela Petrobras vai reconhecer ainda atletas, treinadores e treinadoras, dirigentes, departamentos de futebol feminino e clubes que se destacarem ao longo da temporada de 2026. A votação da categoria com voto popular já está aberta , é gratuita e tem votos ilimitados! Acesse ebc.com.br/premiotvbrasilpetrobrasparaelas até 31 de outubro.

Serviço

Campeonato Brasileiro 2026 - Fluminense x Coritiba - quinta-feira, dia 8, a partir das 21h15, na Rádio Nacional RJ, AM, OC e AS, e parceiros da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP)

Rádio Nacional na internet e nas redes sociais

  • Site: https://radionacional.ebc.com.br
  • Instagram: https://www.instagram.com/radionacionalbr
  • Spotify: https://open.spotify.com/user/vpj3k8ogjwf1nkv4nap3tlruv
  • YouTube: http://youtube.com/radionacionalbr
  • Facebook: https://www.facebook.com/radionacionalbr
  • X: https://x.com/radionacionalbr
  • Streaming: https://aovivo.ebc.com.br/embed-audio.html?emissora=radio-nacional-do-rio-de-janeiro

WhatsApp Nacional

  • Rádio Nacional FM: (61) 99989-1201
  • Rádio Nacional AM: (61) 99674-1536
  • Rádio Nacional da Amazônia: (61) 99674-1568
  • Rádio Nacional do Rio de Janeiro: (21) 97119-9966

Saiba como sintonizar a Rádio Nacional

  • Brasília: FM 96,1 MHz e AM 980 Khz
  • Rio de Janeiro: FM 87,1 MHz e AM 1130 kHz
  • São Paulo: FM 87,1 MHz
  • Recife: FM 87,1 MHz
  • São Luís: FM 93,7 MHz
  • Amazônia: 11.780KHz e 6.180KHz OC
  • Alto Solimões: FM 96,1 MHz
Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Paulo Pinto/ Agência Brasil Brasil dobra recorde de voluntários para Copa do Mundo Feminina
© Paulo Pinto/ Agência Brasil "Elas em campo" é tema do Caminhos da Reportagem desta segunda-feira
© Luciana Vermell/CBF Seleção feminina sub-17 é convocada para mais uma Copa do Mundo
Tenente Portela, RS
Atualizado às 22h15
17°
Chuvas esparsas Máxima: 29° - Mínima: 19°
17°

Sensação

10.4 km/h

Vento

98%

Umidade

Mecânica Jaime
Sicoob
Pizzaria Alcapone
Agro Niederle
APPATA
F&J Santos
Mercado do povo
Portela FM
Sala
Ponto Grill
Fitness
Tarzan
Sicredi
Lazzaretti
Meganet
Hospital Santo Antonio
Unimed
Folha Popular
Rádio Municipal
Rádio Municipal
Vento Sul
Pizzaria Alcapone
Fitness
Unimed
Sicoob
Sala
Ponto Grill
Sicredi
Sicoob
Tarzan
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Meganet
F&J Santos
APPATA
Agro Niederle
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Municípios
Região Noroeste - RS
Sicoob Creditapiranga realiza premiação da etapa local do Concurso Cultural 2026 com o tema “Com cooperação, a gente encontra a solução”
Tenente Portela - RS
Sindicato denuncia suposta intimidação contra radialista em Tenente Portela
Fitness
Agro Niederle
APPATA
Pizzaria Alcapone
Sala
Vento Sul
Tarzan
Lazzaretti
F&J Santos
Sicoob
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Unimed
Ponto Grill
Sicredi
Portela FM
Mecânica Jaime
Meganet
Últimas notícias
Há 2 horas Sicoob Creditapiranga realiza premiação da etapa local do Concurso Cultural 2026 com o tema “Com cooperação, a gente encontra a solução”
Há 2 horas MEC irá pedir investigação de ameaças a universidades em redes sociais
Há 2 horas Defesa quer que Mendonça analise soltura de Daniel Vorcaro
Há 2 horas Durigan prevê envio de MP do Imposto Seletivo após eleições
Há 2 horas Aplicativo de simulados do Enem terá mais questões na reta final
Mecânica Jaime
F&J Santos
Agro Niederle
Pizzaria Alcapone
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Sala
Sicredi
Ponto Grill
Unimed
APPATA
Tarzan
Sicoob
Lazzaretti
Portela FM
Fitness
Rádio Municipal
Vento Sul
Meganet
Mais lidas
1
Há 6 dias Horacy Gomes dos Santos: uma vida dedicada à família, à Brigada Militar e ao tradicionalismo Tropeiro na juventude, militar por profissão e tradicionalista por vocação, Horacy relembra momentos de sua trajetória e a participação na construção do movimento tradicionalista regional
2
Há 6 dias 7º BPM entrega Comenda Coronel Barão durante comemoração dos 60 anos
3
Há 4 dias PL terá maior bancada em início de legislatura no Senado desde 1988
4
Há 7 dias Lives e cancelamento de debate marcam quinta-feira dos candidatos
5
Há 6 dias Herisson Duarte: neurocirurgia e o novo espaço de Terapia da Dor no HSA
Sicredi
Vento Sul
Fitness
Portela FM
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Tarzan
Pizzaria Alcapone
Unimed
Sala
F&J Santos
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Agro Niederle
Lazzaretti
Portela FM
APPATA
Meganet
F&J Santos
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Meganet
Sicoob
Tarzan
Agro Niederle
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Fitness
Pizzaria Alcapone
APPATA
Sala
Unimed
Ponto Grill
Sicredi
Rádio Municipal
Vento Sul
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados