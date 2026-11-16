Exame internacional de Taekwondo ITF reúne atletas da Região Celeiro em Tenente Portela

Cerimônia realizada no sábado, no Centro Cultural, marcou a graduação de 14 alunos, que conquistaram a faixa preta de primeiro Dan após anos de preparação e treinamento.

Tenente Portela sediou, no sábado, 14 de novembro, um Exame Internacional de Faixa Preta de Taekwondo ITF, reunindo atletas de diferentes municípios da Região Celeiro. O evento foi realizado no Centro Cultural e marcou a graduação de 14 alunos, que passaram da faixa vermelha com ponteira preta para a faixa preta de primeiro Dan.

A avaliação foi conduzida pelo Grandmaster Luiz Carlos Pimentel, de Tenente Portela, faixa preta 9º Dan Internacional. Participaram alunos de Tenente Portela, Santo Augusto, Redentora, Vista Gaúcha e Barra do Guarita.

Segundo Pimentel, os atletas já praticavam Taekwondo há mais de três anos e passaram por um período de preparação específica para realizar o exame. “Eles estão praticando há mais de três anos, então estão se preparando durante um ano inteiro para pegar essa faixa preta”, explicou.

O mestre destacou que a conquista representa uma nova etapa na formação dos praticantes. Com a graduação, os alunos passam a ser considerados instrutores em treinamento e também podem auxiliar no ensino da modalidade. “Eles são instrutores em treinamento e podem instruir também”, afirmou.

Entre os alunos graduados, Joaquim Barbosa Oliveira destacou a satisfação em participar das aulas e dos treinamentos ao longo dos últimos três anos. “Gostei muito de participar das aulas durante esses três anos de treinos e estudos. Fiquei muito grato e feliz por participar das aulas e desta cerimônia de mudança de faixa”, afirmou.

A graduação exige dedicação, disciplina e continuidade nos treinamentos. Além de reconhecer o desenvolvimento técnico dos alunos, o exame representa o resultado de um período de preparação e o início de novas responsabilidades dentro do Taekwondo ITF.

O encontro reuniu atletas, familiares e integrantes da comunidade para acompanhar a conquista dos novos faixa-pretas e valorizar o trabalho desenvolvido pela modalidade na região.

Folha Popular