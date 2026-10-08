WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
Mercado do povo
Niederle
Sala
Rádio Municipal
Lazzaretti
Sicredi
Pizzaria Alcapone
Unimed
Fitness
F&J Santos
Tarzan
Mecânica Jaime
Portela FM
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Vento Sul
Ponto Grill
Meganet
APPATA
Senado Federal

Fim da escala 6x1 passa pela 3ª sessão de discussão no Plenário

A proposta de emenda à Constituição (PEC) que reduz a jornada de trabalho para 40 horas semanais e acaba com a escala 6x1 (seis dias trabalhados e ...

08/10/2026 18h33
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Paulo Paim (de costas e no telão) defendeu a proposta e disse que ela deve ter primeira votação na semana que vem - Foto: Ton Molina/Agência Senado
Paulo Paim (de costas e no telão) defendeu a proposta e disse que ela deve ter primeira votação na semana que vem - Foto: Ton Molina/Agência Senado

A proposta de emenda à Constituição (PEC) que reduz a jornada de trabalho para 40 horas semanais e acaba com a escala 6x1 (seis dias trabalhados e um de descanso) passou pela terceira sessão de discussão no Plenário nesta quinta-feira (8). A PEC 221/2019 ainda precisará de duas sessões de discussão para completar o total de cinco sessões antes da votação em primeiro turno.

O senador Paulo Paim (PT-RS) defendeu a proposta e disse que ela será votada na próxima semana.

— A votação será na semana que vem. O Brasil todo está nessa expectativa. Três sessões terminam hoje, mais duas na terça e na quarta, e na própria quarta à noite ou na quinta-feira nós votaremos essa proposta, que será uma grande conquista para o povo trabalhador — disse Paim em Plenário.

Caso a PEC seja aprovada em primeiro turno, seguirá para o segundo turno, com outras três sessões de discussão em Plenário antes da votação final. Uma PEC precisa ter ao menos três quintos dos votos favoráveis nas duas votações, o que representa o apoio de pelo menos 49 senadores.

A proposição, apresentada pelo deputado Reginaldo Lopes (PT-MG), foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado em setembro. O relator foi o senador Omar Aziz (PSD-AM).

'Hora da mudança'

Único senador inscrito para discutir a proposta nesta quinta-feira, Paim lembrou que na Câmara dos Deputados a PEC foi aprovada com apenas 19 votos contrários (e 461 favoráveis). Na sua visão, o Senado deveria aprovar o texto por unanimidade, assim não haveria perdedores e vencedores. Para ele, nenhum parlamentar deveria querer ter no currículo um voto contra a redução da jornada:

— A sociedade que construirmos hoje é a sociedade em que nós mesmos vamos viver e envelhecer. Não podemos aceitar que alguém passe a vida inteira trabalhando seis dias e descansando um dia. Não aceitamos! É chegada a hora da mudança. Não podemos aceitar jornadas que afastem pais, mães, filhos, netos e bisnetos. Não podemos aceitar que o trabalhador chegue à aposentadoria doente, cansado, sem forças para aproveitar a vida.

Na quarta-feira (7), o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que uma votação mais rápida da PEC depende dos senadores, que podem apresentar requerimentos para dispensar prazos e sessões de discussão. Se algum requerimento for apresentado, será colocado em votação, afirmou Davi.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
- Foto: Lindomar Cruz/Agência Senado Eleições: propaganda gratuita no rádio e na TV volta nesta sexta
Reunião da Comissão Mista de Orçamento, em julho - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Nota das Consultorias de Orçamento aponta diferenças em projeções para 2027
Izalci Lucas, senador autor do projeto - Foto: Renato Araújo/Câmara dos Deputados Projeto reconhece saúde estética como área de atuação de seis profissões
Tenente Portela, RS
Atualizado às 22h15
17°
Chuvas esparsas Máxima: 29° - Mínima: 19°
17°

Sensação

10.4 km/h

Vento

98%

Umidade

Portela FM
Ponto Grill
Unimed
Sicredi
Mercado do povo
Sicoob
Fitness
Meganet
Pizzaria Alcapone
Rádio Municipal
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Folha Popular
Hospital Santo Antonio
Sala
Tarzan
F&J Santos
APPATA
Agro Niederle
Unimed
Rádio Municipal
APPATA
Sicoob
Agro Niederle
F&J Santos
Mercado do povo
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Fitness
Meganet
Ponto Grill
Sicoob
Sicredi
Mecânica Jaime
Vento Sul
Sala
Pizzaria Alcapone
Municípios
Região Noroeste - RS
Sicoob Creditapiranga realiza premiação da etapa local do Concurso Cultural 2026 com o tema “Com cooperação, a gente encontra a solução”
Tenente Portela - RS
Sindicato denuncia suposta intimidação contra radialista em Tenente Portela
Fitness
Rádio Municipal
Pizzaria Alcapone
Meganet
Mercado do povo
Lazzaretti
Sicoob
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Ponto Grill
APPATA
Sala
Unimed
Vento Sul
F&J Santos
Tarzan
Portela FM
Mecânica Jaime
Últimas notícias
Há 2 horas Sicoob Creditapiranga realiza premiação da etapa local do Concurso Cultural 2026 com o tema “Com cooperação, a gente encontra a solução”
Há 2 horas MEC irá pedir investigação de ameaças a universidades em redes sociais
Há 3 horas Defesa quer que Mendonça analise soltura de Daniel Vorcaro
Há 3 horas Durigan prevê envio de MP do Imposto Seletivo após eleições
Há 3 horas Aplicativo de simulados do Enem terá mais questões na reta final
Sicoob
Tarzan
Agro Niederle
Meganet
Unimed
APPATA
Sicredi
Ponto Grill
Sala
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Pizzaria Alcapone
Portela FM
Mercado do povo
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Fitness
Vento Sul
Lazzaretti
Mais lidas
1
Há 6 dias Horacy Gomes dos Santos: uma vida dedicada à família, à Brigada Militar e ao tradicionalismo Tropeiro na juventude, militar por profissão e tradicionalista por vocação, Horacy relembra momentos de sua trajetória e a participação na construção do movimento tradicionalista regional
2
Há 6 dias 7º BPM entrega Comenda Coronel Barão durante comemoração dos 60 anos
3
Há 4 dias PL terá maior bancada em início de legislatura no Senado desde 1988
4
Há 7 dias Lives e cancelamento de debate marcam quinta-feira dos candidatos
5
Há 6 dias Herisson Duarte: neurocirurgia e o novo espaço de Terapia da Dor no HSA
F&J Santos
Sicredi
Lazzaretti
Agro Niederle
Fitness
Hospital Santo Antonio
APPATA
Tarzan
Unimed
Portela FM
Portela FM
Meganet
Ponto Grill
Vento Sul
Pizzaria Alcapone
Sala
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Sicoob
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
APPATA
Mecânica Jaime
Unimed
Sicoob
Pizzaria Alcapone
Fitness
Mercado do povo
Vento Sul
Meganet
Agro Niederle
Sala
F&J Santos
Tarzan
Rádio Municipal
Ponto Grill
Sicredi
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados