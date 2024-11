Bombeiros encerram trabalhos três dias após incêndio na região do Brás

Três dias de um incêndio de grandes proporções atingir um shopping no Brás, o Corpo de Bombeiros anunciou na manhã deste sábado (2) ter encerrado, com sucesso, os trabalhos de rescaldo. Segundo comunicado da corporação, o local agora está seguro e sob a responsabilidade do proprietário.

O Shopping 25 Brás, localizado na Rua Barão de Ladário, na região central da capital paulista, pegou fogo na manhã da última quarta-feira (30). Ao menos 24 viaturas e 76 agentes trabalharam no combate às chamas.

A Defesa Civil estimou que ao menos 200 pequenas lojas do shopping foram atingidas, e o telhado do edifício colapsou. A estimativa dos comerciantes é de que os prejuízos cheguem a mais de R$ 25 milhões.

Após ter feito uma vistoria no local ontem (1°), o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, anunciou que vai disponibilizar R$ 100 milhões em crédito emergencial para auxiliar os lojistas na recuperação dos prejuízos.

Segundo o governo paulista, os lojistas poderão solicitar acesso ao crédito a partir da semana que vem.

A região do Brás é muito conhecida por seu comércio popular. De acordo com o governo estadual, a região reúne cerca de 6 mil lojas de comércio popular.